Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 17 al 23 de mayo, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 17 al 23 de mayo de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Libra seguida de Cáncer, Capricornio, Tauro, Piscis, Acuario, Géminis, Leo, Aries, Virgo, Escorpio y cierra el círculo Sagitario. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento. El día día 20 el Sol ingresa en Géminis, y los signos de aire -Géminis, Libra, Acuario- van a recibir una energía muy afortunada. Y ese mismo día también tiene lugar el Cuarto Menguante de la Luna en Acuario, que nos anima a alejarnos de la rutina y a apostar por lo nuevo.

Por fin miras hacia delante, sin titubeos y decidido a perseguir y a lograr lo que siempre has deseado, y la favorable energía astral que estás recibiendo será tu mejor aliada para hacer realidad tus planes. Tus iniciativas serán muy bien valoradas y te convertirás en el gran protagonista allí donde estés. El amor te hará ilusionarte y vivirás momentos mágicos.

Has luchado mucho para conseguir lo que quieres y ahora vas a recibir las recompensas que mereces. Incluso pueden hacerte nuevas propuestas que serán muy importantes para tu futuro. Cuanto antes dejes atrás las dudas y los temores más rápido avanzarás. No dejarás escapar ninguna oportunidad de ser feliz con los tuyos y de disfrutar de su compañía.

No te faltarán protecciones y oportunidades para conseguir lo que deseas. Te va a parecer imposible que la suerte aparezca en tu vida sin que tú te dejes la piel, pero así va a ser. Aprovecha porque vas a avanzar de manera definitiva en algo que es importante para ti. Deja aflorar tus emociones y guíate por tu corazón, que será un buen consejero. El 17 es tu día mágico.

Aprovecha hasta el día 20, que el Sol permanece en tu signo y te transmite una luminosa energía, para afrontar lo que venga con seguridad y confianza. Evita las situaciones confusas y apuesta siempre por la sinceridad porque te va a dar mejores resultados. Tienes por delante días fabulosos para disfrutar de la vida, de los amigos y de los momentos de ocio.

Te cuesta tomar decisiones porque no quieres que nadie sufra. Pero ahora tienes que pensar en ti y no renunciar a lo que quieres, ya que podrías perder una oportunidad única. Con todas las buenas posibilidades que tienes sería una lástima que se quedaran en nada por tus vacilaciones. La Luna en tu signo, los días 21 y 22 puede traerte una grata sorpresa.

El Cuarto Menguante en tu signo aparta de tu vida a aquellas personas y circunstancias que te impiden llegar donde quieres. Algunas personas de tu entorno podrían aconsejarte mal. No escuches a los que apuestan por el conflicto y sigue tu intuición. Es tiempo de adentrarte en nuevos caminos, de disfrutar de alegrías renovadas y de vivir romances. El 18, 19 y 20 son tus días mágicos.

Muchas felicidades. Con Júpiter en tu signo, y también con el Sol a partir del día 20, estás recibiendo una fabulosa energía, así que pisa fuerte porque no va a haber imposibles para ti. A través de tus contactos, pueden surgir oportunidades y planes que sean un soplo de aire fresco para ti. La Luna en Cuarto Menguante trae cambios y nuevas opciones que te harán avanzar.

Con el guerrero Marte en tu signo estás lanzado, pero te conviene tomarte las cosas con calma y estudiar todas las opciones antes de decidirte por algo para evitar dar pasos en falso. Los buenos aspectos de Venus suavizan los momentos dolorosos que has podido vivir y traen luz a tu vida. No te resistas a lo nuevo aferrándote al pasado. Hay nuevas ilusiones por delante.

Despídete de injusticias, traiciones y engaños. Es el momento de empezar de nuevo, cerrando capítulos de tu vida que ya no significan nada para ti. Lo único que necesitas es un empujón para arrancar y creer en tus propias posibilidades. El planeta Venus en tu signo te ofrece buenas perspectivas en el amor. El 23 es tu día mágico y la suerte te sonreirá.

La energía astral que recibes es muy propicia para que apartes todo lo negativo y vivas experiencias transformadoras que cambien tu vida a mejor. Con los buenos aspectos del planeta Mercurio, pondrás a cada uno en su sitio y verás mejor y con más claridad hacia donde debes ir tú. Vas a tomar las iniciativas necesarias para mejorar tu situación.

Cuando creías que todo lo tenías al alcance de la mano, parece que se ha bloqueado y se aleja. Pero no te rindas, que tu fuerza puede con todo y al final lo lograrás. Una actitud confiada y positiva te ayudará a mantenerte alejado de las crisis o a superarlas con creces. No te aísles y rodéate de los que quieres; serán un bálsamo para ti.

Ten cuidado a la hora de establecer compromisos y no prometas cosas que no puedas cumplir, ya que tienes demasiadas responsabilidades y necesitas soltarlas porque no puedes con todo. El Cuarto Menguante te ofrece un momento de renovación y te anima a tomar decisiones drásticas, por duro que te resulte. Es el momento de hacer los cambios que necesita tu vida.