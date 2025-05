El fisioterapeuta Joaquín Peñalver lo tiene claro: "A partir de los 40 o 45 ya no te vas a poner más fuerte"

En una sociedad que idolatra la juventud y la perfección física, cumplir años se ha convertido, muchas veces, en un motivo de ansiedad. La presión estética y la sobreexposición a modelos imposibles en redes sociales hacen que muchos vivan el envejecimiento con miedo.

Sin embargo, profesionales como el fisioterapeuta Joaquín Peñalver recuerdan que envejecer es un proceso natural, y que no se trata de frenar el tiempo, sino de acompañarlo con dignidad y salud.

En una reciente entrevista en el pódcast Rompiendo Esquemas, el especialista en fisioterapia deportiva y laboral, lanzó una reflexión directa: “A partir de los 40 o 45 ya no te vas a poner más fuerte”. Pero lo importante, insiste, no es perseguir una juventud perdida, sino “envejecer dignamente y evitar una gran lesión”.

Entrenamiento del Al-Qázeres en Flow Training / Carlos Gil

Más allá de los mitos fitness

Las redes sociales y la cultura del rendimiento han alimentado la idea de que, con suficiente esfuerzo, cualquiera puede tener un cuerpo atlético sin importar la edad. Pero la realidad del cuerpo humano es otra. Peñalver advierte que esa “sobrealimentación de las redes y la sobreinformación” están provocando que muchas personas confundan el bienestar con el culto al cuerpo. “Ahora, si no haces trabajo de fuerza, te dicen que vas a morir una muerte dolorosa”, comenta con ironía.

Esta visión sensacionalista, lejos de motivar, puede tener consecuencias graves. Según el fisioterapeuta, muchas personas mayores están comenzando entrenamientos de alta intensidad sin preparación, lo que termina generando más lesiones que beneficios. “Y eso hace que la gente pierda el norte”, lamenta.

El verdadero objetivo: moverse bien, no más

La solución no es dejar de entrenar, sino entrenar mejor. Y sobre todo, con consciencia del momento vital en el que uno se encuentra. No hay que entrenar como si tuvieras 20, sino como alguien que quiere llegar bien a los 70 u 80 años. El ejercicio, a partir de ciertas edades, debe centrarse en conservar lo que ya se tiene: fuerza funcional, movilidad articular, equilibrio y postura. Porque no se trata de sumar músculo, sino de no perder calidad de vida.

Mantener una rutina adaptada con sesiones de fuerza moderada, trabajo de core, estiramientos y movilidad es una inversión a largo plazo. El objetivo no es verse joven, sino mantenerse independiente, ágil y sin dolores incapacitantes.

Lo que no se ve en consulta

Como fisioterapeuta veterano, Peñalver ha atendido numerosos casos que podrían haberse evitado. Hernias discales, artrosis severas o limitaciones de movimiento que llegan como consecuencia de años de inactividad, malos hábitos posturales o entrenamientos mal dirigidos. “Lo que no queremos los físicos, sobre todo los veteranos, es que el paciente se presente con 70 años, con una hernia espectacular o con una artrosis de rodilla avanzada”, alerta.

Estas lesiones no solo deterioran la salud física, sino también el bienestar emocional. La dependencia, el dolor crónico y la pérdida de autonomía son, en muchos casos, la consecuencia de no haber prestado atención al cuerpo a tiempo.

Como concluye Joaquín Peñalver, “el gran objetivo no es estar más fuerte, sino evitar una gran lesión”. Porque en esa premisa sencilla está la diferencia entre llegar a viejo o vivir con vitalidad muchos años más.