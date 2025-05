Te trata bien, te ignora y te vuelve a tratar bien: ¿esto es amor?

Los vínculos humanos no son opcionales. Nacemos para relacionarnos, para buscar en los demás afecto, seguridad, reconocimiento. Pero ¿qué ocurre cuando esa fuente de bienestar se vuelve impredecible? Cuando el amor parece una montaña rusa emocional, de subidas y bajadas, de silencios y euforias. En ese vaivén, lo que parece cariño puede convertirse en dependencia. Y lo que sentimos como pasión puede ser, en realidad, un reflejo del llamado “refuerzo intermitente”.

La psicóloga Raquel Mascaraque lo resume con una frase sencilla y certera: “Nos enganchamos a una relación tóxica porque no lo es al principio”. Esa es la clave. No empieza con gritos ni con ausencias, sino con detalles. Con palabras bonitas, con atención plena, con afecto incondicional, hasta que deja de serlo. Y entonces comienza el ciclo.

De todo a nada

Mascaraque pone un ejemplo que muchos reconocerán y que habrán vivido alguna vez: conoces a alguien que te habla como quieres que te hablen, te trata como quieres que te traten. Todo parece perfecto, pero un día, sin motivo, desaparece durante 48 horas. No responde, no explica nada y tú te quedas pensando qué hiciste mal. Luego vuelve con una excusa y tú empática, comprensiva aceptas. Y todo vuelve a ser “como antes”. Hasta que ocurre otra vez.

¿Qué es el refuerzo intermitente?

Se trata de una técnica bien conocida en el mundo del comportamiento. Su origen se remonta a los experimentos del psicólogo B.F. Skinner, quien estudió la conducta de ratas en función de diferentes tipos de refuerzo. Un grupo recibía comida cada vez que presionaba un botón. Otro, nunca. El tercero, solo a veces. ¿Cuál crees que se obsesionó más con el botón? Exacto, el grupo que no sabía cuándo funcionaría. La incertidumbre generaba una expectativa tan intensa, que no podían dejar de intentarlo.

En las relaciones humanas ocurre algo parecido. Si una persona nos da cariño de forma constante, lo recibimos con gratitud. Si nunca lo da, nos alejamos. Pero si lo hace “a veces sí, a veces no”, si nos recompensa de forma impredecible, ahí es donde se genera el verdadero enganche. Porque cuando llega el premio un mensaje, una disculpa, un gesto amable el cerebro libera dopamina y ahí quedamos atrapados. "Esto libera hormonas que dan placer para que repitamos la conducta, pero cuando es intermitente se produce un desequilibrio hormonal".

Lo que le pasa a tu cuerpo

Mascaraque lo explica claramente: el refuerzo intermitente genera ansiedad, desregula el sistema nervioso y nos hace depender emocionalmente de la otra persona. Nos volvemos adictos al momento “bueno”, y toleramos los “malos” con la esperanza de que vuelva. Es un desequilibrio hormonal que afecta al cuerpo y a la mente. Vivimos en modo espera: nos castigamos cuando no llega el afecto, y nos sentimos eufóricos cuando aparece.

Pero si esta conducta se manifiesta a lo largo de un tiempo, empezamos a creer que no somos suficientes. Que si esa persona no nos quiere todo el tiempo, es culpa nuestra. La autoestima se deteriora, la autocrítica se dispara, y cada vez nos cuesta más ver con claridad el daño que nos están haciendo.

Cuando el amor se vuelve una ruleta emocional

Las relaciones basadas en el refuerzo intermitente tienen un patrón claro, pues alternan subidones intensos y bajones devastadores. Se experimentan con euforia, pero dejan un poso de agotamiento. Y lo más peligroso es que, a veces, parecen “románticas”. Como si el drama fuera pasión y ese vaivén fuera amor verdadero.

La buena noticia es que se puede salir si reconocer el patrón. Preguntarte: ¿esta relación me calma o me agita? ¿Me hace sentir bien conmigo mismo, o solo cuando la otra persona está “en modo bueno”? Como señala Mascaraque, cuando el afecto se convierte en una moneda de cambio, lo más sano es alejarse.

No se trata de buscar relaciones perfectas, sino sanas. Vínculos donde el amor no dependa de un gesto puntual, sino de una presencia constante. Porque el cariño de verdad no aparece y desaparece, se construye y sobre todo, no duele.