¿Se puede exponer el acta de una junta de vecinos en el portal del edificio? Esto dice la ley

Cada vez es más habitual descubrir, pegada con cinta en el portal del edificio o clavada en un corcho a la vista de repartidores y curiosos, una hoja plagada de nombres, cuotas impagadas y acuerdos comunitarios.

Para muchos administradores resulta la vía más rápida de informar a todos los vecinos, para otros es un gesto inocente que ahorra burofaxes. Sin embargo, lo que a simple vista parece una práctica doméstica inocua es, a ojos de la normativa española, un terreno minado: la Ley de Propiedad Horizontal nunca autorizó semejante exhibición y el Reglamento Europeo de Protección de Datos la castiga con sanciones que ya han alcanzado los 10.000 euros.

Antes de colgar el próximo acta junto al buzón, conviene repasar qué permite la ley, qué prohíbe y cuáles son las consecuencias de ignorarla.

Marco legal

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) es clara: el acta debe custodiarse en el libro oficial y remitirse individualmente a cada propietario por los medios previstos en el artículo 9. No habla de colgarla en zonas comunes.

Cualquier exhibición pública convierte el documento en un tratamiento de datos personales que debe respetar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018. Ambas normas exigen limitar la difusión a la “necesaria y proporcionada” y evitar accesos de terceros.

Excepción

Solo existe un supuesto tasado: cuando la comunidad acredita que no ha podido notificar de otra forma (por correo certificado, burofax o e-mail) puede usar un tablón interno no visible desde la calle para publicar la convocatoria (no el acta) o la lista de deudores, y solo durante un plazo razonable. Incluso entonces debe mostrarse la mínima información imprescindible.

El 29 de mayo de 2025 la AEPD multó con 1 000 € a una comunidad de Gran Canaria que mantuvo ocho meses, a la vista de vecinos y repartidores, el acta completa de una junta con nombres, apellidos y deudas.

No es un caso aislado: la propia Agencia acumula resoluciones similares desde 2014, con cantidades que pueden llegar a los 10 000 € si se aprecia reincidencia o datos especialmente sensibles.

Buenas prácticas

Cuando llega el momento de comunicar los acuerdos de la junta o gestionar deudas, el primer impulso suele ser fotocopiar documentos y pegarlos en el corcho del portal. Pero la vía correcta dista mucho de ese gesto improvisado.

Para informar a todos los propietarios del contenido del acta, la única forma plenamente segura es el envío individual: un correo electrónico cifrado o, si el vecino lo ha solicitado, un burofax a la dirección que figure en el registro de la comunidad. Dejar copias impresas a la vista de cualquiera vulnera el Reglamento de Protección de Datos y puede desembocar en multas de hasta 10 000 euros.

Algo parecido ocurre cuando se reparten las cuotas de una derrama o se publica la lista de morosos. Lo idóneo es remitir una carta personal o correo certificado a cada afectado.

Solo si ese intento falla se permite colgar la información en el tablón interior del edificio, nunca visible desde la calle y, además, durante un plazo muy limitado (setenta y dos horas suele considerarse razonable). Tan pronto como el propietario reciba la notificación, la nota debe retirarse.

Datos sensibles

Si, aun así, la comunidad necesita exhibir algún documento en el corcho, conviene reducir al mínimo los datos sensibles: sustituir nombres completos por iniciales, usar el coeficiente de participación en lugar de la vivienda exacta y tapar DNI, teléfonos o importes salvo que sean imprescindibles para iniciar un embargo.

Por último, el archivo histórico de actas exige la misma diligencia que la contabilidad de la comunidad. El libro debe guardarse bajo llave —lo habitual es depositarlo en la gestoría o bajo custodia del secretario— y, si se digitaliza, alojarlo en una nube con contraseña robusta y acceso restringido. Cualquier otra opción deja un rastro innecesario que puede volverse en contra de la junta.