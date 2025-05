Los pronósticos de Esperanza Gracia para el mes de junio de 2025, signo a signo

El año 2025 está dominado por la energía del 9, la cifra que suman los números del año. La energía del 9 afecta también al sexto mes, junio. El 9 representa el fin de un ciclo, por lo que estos doce meses estarán marcados por cambios que favorecerán el renacer de nuestras ilusiones, el comienzo de nuevas metas, la renovación de ideas… Esto atañe a todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de junio de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para junio de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el influjo del planeta Venus y de la última Luna Llena de la primavera, el día 11.

El deseo de romper con situaciones que no te agradan será muy fuerte este mes. Ahora es el momento de enfrentarte a todo lo que te impide ser feliz y sacar partido a las circunstancias, que se van a poner a tu favor. El planeta Venus en tu signo hasta el día 6 te dota de un irresistible poder de seducción y puede dejarte golpes de suerte inesperados en el amor. Si tu relación nace en esas fechas, promete ser inolvidable… Bajo el influjo de la última Luna Llena de la primavera, el día 11, sentirás que algunos acontecimientos que tienen lugar el terreno laboral parece que están moviendo tu destino en la dirección que deseas. Hasta el día 17, tu personalidad aventurera y emprendedora no va a dejar indiferente a nadie, ya que cuentas con los maravillosos aspectos que te hace Marte, tu planeta regente. Rebosarás tal vitalidad y te sentirás tan fuerte que no vas a dar a nadie el poder de que te arrebate tus sueños.

Con Venus en tu signo del 6 de junio al 4 de julio, despides a la primavera y saludas al verano disfrutando de un carisma especial. Es el momento de profundizar en esos sentimientos que, a veces, encierras bajo una capa de necesidades y deberes, por miedo a descubrir que tienes un corazón tierno… Tauro, este mes te permitirás el lujo de disfrutar de los pequeños placeres que tiene reservada para ti la vida y de esos detalles que, en otro momento, pasarían para ti desapercibidos. A partir del día 17, gracias a los buenos aspectos que te hace Marte, vas a mostrar una actitud valiente y va a estar más dispuesto que nunca a dar los pasos que la vida te pida, sin escatimar esfuerzos. La comunicación está muy favorecida por la Luna Nueva del día 25 y te resultará muy fácil conseguir todo tipo de favores y ayudas. La confianza en ti mismo te dará alas para volar en todos los ámbitos de tu vida. Aprovecha.

Felicidades. Aunque el planeta Júpiter abandona tu signo el día 9, debes aprovechar la estela de buena suerte que deja tras de sí y la inmensa protección que va a seguir brindándote para que sigas siendo el eterno adolescente del Zodiaco. Tu inmensa curiosidad seguirá despierta y tus ganas de darlo todo, intactas. Si ves que tu entorno está tenso y te resulta complicado suavizar el ambiente, escucha esa vocecita interior que te susurra cómo debes actuar y no te ampares en lo que la razón o el sentido común te dictan. Todo lo bueno que está llegando a tu vida lo tienes más que merecido, Géminis, porque cada día te superas más, demostrando valor, audacia, confianza en ti mismo, sentido del humor, iniciativa, noble ambición… El día 23, coincidiendo con la mágica Noche de San Juan, la Luna transitará por tu signo; un momento maravilloso para pedir un deseo al firmamento…

Llega el planeta Júpiter a tu signo el día 9 para quedarse una larga temporada, hasta junio de 2026. Algo dentro de ti te dice que vas a embarcarte en un viaje cósmico donde la diosa Fortuna va a ser tu fiel compañera durante este maravilloso recorrido. Cáncer, tienes por delante muchos meses en los que vas a lanzarte sin miedo a nada porque sientes que tu vida está tocada por una varita mágica. El día 21, tiene lugar el solsticio de verano y el Sol ingresa en tu signo, despertando tu sensibilidad e intuición. Es tiempo de encontrar la seguridad y las respuestas que buscas en tu interior. El ingreso del Sol en tu signo trae consigo una sensación de renovación y de posibilidades infinitas de brillar. Te vas a sentir impulsado a salir y explorar el mundo, a conectarte con los demás y a abrazar las maravillosas energías celestiales que te van a acompañar durante un largo tiempo. La Luna Nueva, que tiene lugar en tu signo el día 25, te protege para que puedas disfrutar de la vida sin contratiempos.

Este mes podrás zanjar historias del pasado que todavía no estaban resueltas. Tendrás claro lo que buscas en la vida y los pasos que tienes que dar dar para lograrlo. El planeta Marte en tu signo hasta el día 17 te da alas para que puedas derribar esas barreras que parecían infranqueables. La presencia del guerrero planeta rojo en tu signo da tal impulso a tu vida que no va a haber quien te pare. Vas a luchar con pasión por todo aquello que consideras imprescindible en tu vida. Cuando flaqueen tus fuerzas, Marte no va a dejar que te hundas y te va a recordar que todo lo que estás consiguiendo te lo estás ganando a pulso, y, por muchas zancadillas que te pongan, vas a saber sortearlas. Con Mercurio en tu signo desde el día 26, despides el mes lleno de ideas, planes, proyectos… El ingreso de Mercurio en tu signo te aporta talento y sabiduría para que en tu viaje personal sólo te acompañen las personas que celebran tus éxitos como si fueran suyos.

En junio vas a sentir una conexión especial con las estrellas. Saludas y despides el mes con la Luna creciente en tu signo, que va a desplegar sobre ti sus dones. Serás plenamente consciente del gran poder que tienes y sabrás traspasar esas barreras que tanto miedo te daban hasta ahora. Verás cómo tus ilusiones dormidas renacen con una fuerza inusitada. Mercurio, tu planeta regente, en tu signo hasta finales de mes y Marte, desde mediados de junio hasta el 6 de agosto, parece que se han aliado para que todos tus deseos lleguen a buen puerto. Tus sueños no se derrumbarán, aunque surjan obstáculos, la rutina pese demasiado o el cansancio te invite a desistir. Darás pasos firmes sin dispersarte, actuarás con coraje y sensatez, y, sin duda, la recompensa superará tus expectativas. La primera Luna Nueva del verano, que tiene lugar el día 25, te trae los cambios que necesitas, ayudándote a disfrutar de la vida, de los amigos y de todo lo bueno que el Cosmos va a poner en tu camino.

Este mes tu buena estrella guiará tus pasos. Apuesta alto y juega bien tus cartas, sin permitir que la sombra del temor o la duda te frene. Tus iniciativas no gustan a todo el mundo y ciertas personas pondrán pegas a lo que piensas o haces, pero la arrolladora energía de la Luna creciente en tu signo, los días 4, 5 y 6, hará que te mantengas firme y no renuncies a lo que quieres. Los buenos aspectos de Júpiter hasta el día 9 activan tu suerte para que dispongas de excelentes oportunidades, que debes aprovechar sin titubear. El último plenilunio de la primavera, el día 11, te va a ofrecer la posibilidad de dialogar y reconciliarte con alguien que quieres. Estrenas el verano por todo lo alto, gracias a la exitosa energía que te transmite la Luna Nueva del día 25. Aprovecha tus mejores bazas y triunfa.

Puedes atravesar un momento de cambios que debes asumir sin dejarte vencer por el miedo o la confusión. Y para ello vas a contar, a partir del día 8, con Mercurio bien aspectado, que aclara tus ideas y activa tu mente para que tomes decisiones acertadas y todo lo que estaba en tu contra se ponga a tu favor. Aléjate de esas personas tóxicas que son un lastre y sé consciente de lo que vales para que no se te escape algo que deseas mucho. El día 11, la última Luna Llena de la primavera favorece tu vida profesional y económica, incluso podrías tener un golpe de suerte que incremente tus ganancias. Con la llegada del verano, vas a vivir momentos de plenitud y felicidad que sólo dependerán de tu actitud ante la vida. Si te sientes bien contigo mismo, todo funcionará. La Luna Nueva del día 25 te empuja a salir de tu zona de confort y despierta tu interés por lo nuevo. También puede traerte un viaje soñado.

Comienzas el mes con un carisma muy atrayente que te hará brillar con luz propia y ser el centro de atención casi sin quererlo. La última Luna Llena de la primavera tiene lugar en tu signo, el día 11, y su energía potencia tus recursos para que te muestres seguro y confíes en tus posibilidades de éxito. Hasta mediados de mes, cuentas con los buenos aspectos del guerrero Marte, y tienes por delante días de muchos proyectos y actividades que te llevarán a ilusionarte y a luchar con ahínco para conseguir algo con lo que sueñas hace tiempo. Bajo el influjo de la primera Luna Nueva del verano, el día 25, la suerte te va a acompañar si llevas a cabo pequeños cambios en tu rutina diaria. Son días favorables para ampliar horizontes y darte a conocer en ambientes en los que nunca habías estado antes. Lo nuevo funcionará, así que apuesta por ello con decisión y aléjate de las personas tóxicas que no te aportan nada.

Vas a sentir las bendiciones astrales con mucha intensidad y tu buena estrella brillará con más luz, especialmente a partir del día 6, que recibes los buenos aspectos de Venus, y notarás que tu vida es más ligera y hasta es posible que inicies una relación o, si tienes pareja, que comiences una nueva etapa más feliz. La última Luna Llena de la primavera, el día 11, te anima a estar a solas contigo mismo y a reflexionar para encontrar las respuestas que necesitas. Atento a alguna relación del pasado que quiere volver a tu vida; debes tener las ideas claras antes de retomarla. La Luna Nueva del día 25 equilibra tus emociones y te impulsa al cambio. Nuevas ideas, proyectos diferentes e ilusiones renovadas te permitirán alcanzar metas que hasta ahora no te habías propuesto porque imaginabas imposibles. Con el planeta Marte bien aspectado desde el día 26, tendrás una fuerza de voluntad que no se rinde ante ningún obstáculo, y eso será la clave de tu éxito.

Este mes, aunque no vas a tener un momento de respiro, vas a estar muy activo y vas a poder cumplir con tus compromisos y con los objetivos que te has marcado. Aprovecha que el mes arranca bajo el influjo de la Luna creciente para tomar la iniciativa y crear oportunidades de cambio y de crecimiento, que te harán sentirte orgulloso y seguro de ti mismo, sin depender de la aprobación de los demás. Después de un periodo en el que has sufrido algunos retrasos, tus asuntos comienzan a moverse y a ir en la dirección que tú querías. La última Luna Llena de la primavera, el día 11, favorece el ámbito de los amigos y te ofrece la oportunidad de superar las desavenencias que te separan de alguno de ellos. Con la llegada del verano, y la renovadora energía de la Luna Nueva del día 25, te aguardan sorpresas y novedades que te harán feliz.

Sientes que, poco a poco, se van despejando esas nubes que estaban oscureciendo tu vida y que tus sueños están cada vez más cerca de cumplirse. Es el momento de volar alto y desprenderte de cualquier carga o impedimento que condicione tu vida. Llegan novedades y cambios muy positivos en el terreno de los sentimientos. Con el planeta Mercurio bien aspectado desde el día 8, tu creatividad se dispara y comienzas a vislumbrar que lo que deseas puede hacerse realidad. Y desde el día 9 hasta junio de 2026, Júpiter te hace unos aspectos maravillosos para que todas tus iniciativas y proyectos se materialicen. La diosa Fortuna te abre sus brazos para que el rumbo de tus sueños no se vea amenazado, a pesar de los obstáculos que puedan surgir durante este largo recorrido. El día 18, el Cuarto Menguante en tu signo te invita a aligerar esas cargas que te limitan, a salir del estancamiento y a lanzarte, sin nostalgia y con ilusiones renovadas, a recibir al verano con un cielo despejado.