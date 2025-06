¿Y si no fuera timidez? Así se parecen el autismo y las altas capacidades

Un cerebro que procesa distinto, que percibe más, que piensa más rápido. Un sistema nervioso que se sobrecarga con la luz, el sonido o una emoción inesperada y un esfuerzo diario por encajar donde no se pertenece. Entre el diagnóstico y la incomprensión, el autismo y las altas capacidades caminan a veces por senderos paralelos, tan parecidos que cuesta diferenciarlos. La divulgadora Raquel Mascaraque nos guía por sus puntos de encuentro en su cuenta de TikTok.

Existen perfiles neurológicos que no encajan del todo en las etiquetas. Personas que procesan el mundo de manera tan singular que resulta complicado colocarles una sola definición. ¿Dónde termina el espectro autista y dónde empieza la alta capacidad intelectual? ¿Y si ambas realidades habitaran, a veces, el mismo cuerpo?

La neurodivulgadora, conocida por sus vídeos en @raquelmascaraque, explica en uno de sus últimos contenidos las similitudes entre estos dos perfiles tan distintos y tan cercanos. “Hoy vamos a hablar de tres grupos principales”, afirma al comenzar su reflexión, subrayando cómo estas coincidencias pueden llevar a confusión, diagnóstico tardío o incluso invisibilidad.

Procesar el mundo a otra velocidad

El primer grupo de similitudes que Mascaraque identifica está relacionado con el procesamiento de la información. Las personas dentro del espectro autista tienden al hiperfoco, ya que su cerebro genera muchas conexiones que se centran en un único detalle. Esa atención extrema puede convertir un pequeño dato en un universo entero.

En cambio, las personas con altas capacidades suelen presentar un procesamiento veloz y simultáneo. Una sola idea puede disparar otras diez, y esas diez, a su vez, decenas más. Es un torbellino mental constante. Pero en ambos casos, el sistema nervioso opera con una sensibilidad distinta que les hace percibir el entorno desde una lógica alternativa.

Demasiado para los sentidos

El segundo grupo tiene que ver con la hiper o hipo sensibilidad emocional y sensorial. En el caso del autismo, Mascaraque explica que la sobreestimulación puede llevar a una baja tolerancia a la frustración, necesidad de control, desbordes emocionales y una hiperempatía que no siempre se ve. Un mismo estímulo una luz intensa, un sonido brusco, una palabra mal dicha puede resultar abrumador.

Y en las altas capacidades, aunque se manifieste de otra forma, la sensibilidad también es central. Muchos niños y adolescentes con este perfil presentan emociones profundas, percepciones sutiles, e incluso reacciones físicas ante experiencias sensoriales cotidianas.

Más afinidad que socialización

Pero el tercer grupo de coincidencias es, quizás, el más revelador porque las dificultades sociales no siempre tienen que ver con la socialización en sí, sino con la afinidad. Tanto personas autistas como aquellas con altas capacidades necesitan y desean socializar, pero les cuesta encontrar entornos donde realmente conecten. No es que no quieran estar con otros. Es que no encuentran a los otros con quienes ser ellos mismos.

Mascaraque lo resume con claridad: “Ambos perfiles desarrollan masking”, un término que se refiere a enmascarar los verdaderos comportamientos y formas de ser para poder encajar. Esto no solo genera ansiedad y fatiga, sino que además dificulta el diagnóstico y genera una vida a medio vivir.

Cuando una cosa esconde a la otra

La divulgadora recuerda que en muchas ocasiones, el autismo puede enmascarar una alta capacidad intelectual, o a la inversa. En algunos casos, ambas condiciones se dan a la vez. A esto se le llama doble excepcionalidad, un perfil doblemente invisible, doblemente complejo, que necesita un contexto comprensivo y flexible para florecer.

Según datos de la plataforma El Mundo Superdotado, es común que se confundan ambas condiciones, especialmente cuando se trata de autismo de alto funcionamiento. Las diferencias pueden ser sutiles, mientras el niño con altas capacidades busca lo nuevo, odia la rutina y puede establecer vínculos sólidos con adultos, el autismo se manifiesta en la necesidad de estructura, en dificultades con la reciprocidad social o en una comunicación diferente.

Ambos pueden tener memoria prodigiosa, interés por temas específicos, una percepción única del mundo. Y ambos, sobre todo, necesitan un entorno que entienda sus diferencias sin pretender normalizarlas.

No hay una forma correcta de ser, ni un único camino válido para aprender, sentir o expresar. Lo importante es dar nombre a lo que ocurre, entender cómo funciona ese cerebro que tantas veces se siente “demasiado” para el mundo, y permitir que deje de fingir para empezar a ser.