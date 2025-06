La DGT aclara: el carné C o D permite conducir, pero no cobrar como profesional sin el CAP

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido zanjar una confusión recurrente entre conductores: poseer un permiso de conducción profesional, como el tipo C (camiones) o D (autobuses), no es suficiente para ejercer como conductor profesional remunerado.

Aunque estos carnés permiten legalmente manejar vehículos pesados, no habilitan por sí solos para trabajar en el sector del transporte y percibir un salario por ello. Para ello, es obligatorio contar con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Obligatorio

Este certificado, obligatorio desde 2009 en España, fue implantado en cumplimiento de una directiva europea con el objetivo de profesionalizar el sector del transporte por carretera, aumentar la seguridad vial y mejorar las condiciones laborales.

Desde entonces, todos los conductores que quieran desarrollar su actividad en el ámbito profesional, ya sea en transporte de mercancías o de viajeros, deben haber superado una formación específica para obtener el CAP.

La confusión, según advierte la DGT, radica en que muchos conductores asumen que al obtener el carné C o D están automáticamente habilitados para trabajar como chóferes o transportistas. Sin embargo, si no han completado el curso del CAP de 140 horas en su modalidad ordinaria, o de 280 si es inicial ampliada no pueden ejercer profesionalmente ni cobrar por su trabajo, pese a que puedan circular legalmente con el vehículo.

Renovación

Además, el CAP no es una formación única. Requiere renovación cada cinco años mediante un curso de formación continua de 35 horas. No cumplir este requisito y ejercer como conductor profesional puede acarrear sanciones para el trabajador y la empresa contratante, con multas que pueden superar los 2.000 euros.

Esta aclaración por parte de la DGT cobra especial relevancia en un momento de elevada demanda de conductores profesionales en el transporte de mercancías y viajeros, un sector que atraviesa dificultades para encontrar personal cualificado. Desde las autoridades y asociaciones del transporte se insiste en la necesidad de reforzar la formación y facilitar el acceso al CAP para nuevos profesionales.