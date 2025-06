Frank Cuesta acepta la realidad e irá a prisión: "Esto se ha acabado"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Además, hace unos años que creó un santuario de animales en Tailandia en el que cuida y rescata algunas especies.

El 2025 del herpetólogo está siendo para olvidar. Primero vivió el conflicto con su exmujer, Yuyee, por las tierras del santuario, y semanas más tarde fue detenido por la posesión ilegal de nueve nutrias de garras cortas y una pitón. Desde entonces, el naturalista está en el punto de mira.

No han sido las únicas noticias negativas. Hace unos meses, se le filtraron unos audios que lo dejaban en muy mal lugar, ya que reconocía que había comprado animales para incluirlos en el santuario. Después de esta filtración, el naturalista dio la cara en un vídeo, donde desveló que toda su vida era una mentira.

"No soy veterinario, no tengo cáncer y nunca he rescatado animales", destapó. Aunque tras el revuelo que generaron estas declaraciones, Cuesta tuvo que hacer otro vídeo desmintiendo y explicó que le estaban amenazando.

Ahora, el medio de comunicación 'Confidencial Digital' apunta que 'Frank de la Jungla' prevé ser condenado a varios meses de cárcel y multado por las autoridades tailandesas por la posesión ilegal de fauna silvestre protegida.

En uno de sus últimos vídeos, reveló que ya no puede más: "Esto se ha acabado. Voy a pagar la multa, asumir lo que haya que asumir y volver con mis hijos".

El herpetólogo anunció que dejará Tailandia para regresar a España: "Me iré con una mano delante y otra detrás. A empezar de nuevo. Pero tranquilo, con mis hijos y sin mirar atrás".

Además, Cuesta admitió que podría ser uno de los próximos invitados a 'El Hormiguero' para competir directamente con 'La Revuelta', debido a que "llevan meses invitándome".