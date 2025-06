Una seguidora destapa la cara oculta de Alejandro Sanz: "Me siento engañada, utilizada, humillada y sucia"

Alejandro Sanz está en el punto de mira, pero ya no por su posible romance con Shakira, expareja de Gerard Piqué, sino porque una seguidora ha destapado la cara oculta del cantante español. Se trata de Ivet Playà, una gran admiradora de Sanz desde niña, pero todo ha terminado convirtiéndose en una pesadilla.

La joven ha publicado un vídeo de TikToK explicando toda la verdad sobre su historia con el cantante, pues pasó de ser un sueño a algo que quiere olvidar. Playà comienza explicando que "estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy".

Toda la historia empieza a principios de 2015, cuando ella empezó a escribir mensajes al artista, pero por sorpresa de ella le contestó: "Yo era su fan y él, pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes".

Con el transcurso de los días, decidieron quedar en persona para conocerse: "El vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado, cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento". Además, asegura que él era consciente de la edad de ella desde un primer momento.

La catalana confirma que lo dejó todo por él. Aparte, se puso a trabajar de dependienta para ganar dinero y así recorrer toda España por la gira del cantante: "Me hice 10 conciertos en un mes y medio y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión...".

Sin embargo, la joven, a sus 22 años, dio un paso más a su historia, debido a que dejó Barcelona para mudarse a Madrid. El principal motivo fue que le había contratado para trabajar con él. Y de la relación profesional pasó a ser algo más íntimo: "Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual".

Todo el dolor que le ha causado, la joven lo califica de la siguiente manera: "Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad".

"Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano", revela en TikTok. Sobre la actitud del artista, señala que "vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años y creo que se siente que está por encima del bien y del mal".

Para zanjar el tema, indica que no es la única que ha vivido una experiencia igual con el artista: "Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara, y eso es aún más peligroso".