Siete usos poco conocidos del VickVaporub: analgésico y hasta repelente de mosquitos

La etiqueta dice que es un ungüento contra la tos y el dolor muscular, pero la mezcla de alcanfor, mentol y eucalipto de Vicks VapoRub lleva un siglo protagonizando remedios caseros que van mucho más allá del resfriado.

Algunos cuentan con estudios pequeños, otros son simples trucos populares. Esto es lo que se sabe hasta hoy, uso por uso y con la evidencia disponible.

Analgésico de músculos y articulaciones

La propia ficha de la FDA clasifica el producto como “cough suppressant & topical analgesic” gracias a sus activos mentol (1,3%) y alcanfor (9%).

Un masaje sobre gemelos o cervicales produce un efecto frío-calor que bloquea los receptores del dolor.

Hongos en las uñas

Un ensayo publicado en Journal of the American Board of Family Medicine trató 18 uñas con onicomicosis: al cabo de 48 semanas, el 83% mostró respuesta clínica y el 27% cura micológica.

No hay ensayos grandes, pero los podólogos lo aceptan como alternativa barata para casos leves.

Repelente de mosquitos

Revisiones de 2013 y 2020 indican que el alcanfor y el eucaliptol de la pomada ahuyentan especies de Anopheles y Culex en bioensayos de corta duración.

Funciona, pero no iguala la eficacia de un repelente con DEET.

Cefalea tensional

Aplicar una pizca en sienes y nuca genera vasoconstricción leve por mentol; miles de usuarios lo recomiendan, pero no existen estudios controlados.

La revisión de Verywell Health lo cita como beneficio “basado en la experiencia del consumidor”.

Pies resecos

El petrolato oclusivo retiene humedad y la acción antimicrobiana ayuda a prevenir grietas infectadas.

Healthline recoge testimonios y la Academia Americana de Dermatología avala la vaselina para talones, aunque no hay ensayos con Vicks.

Descongestionante

Disolver una cucharada en agua caliente y aspirar el vapor está avalado por la ficha del producto siempre que no se administre a menores de 12 años ni se inhale directamente. El mentol activa receptores TRPM8 y crea sensación de vía aérea despejada.

Picaduras e irritaciones

El mentol reduce la sensación de picor al desviar la señal de los receptores pruríticos.

Estudios dermatológicos sobre camphor-menthol demuestran alivio objetivo del prurito leve, pero no se han publicado ensayos clínicos con la formulación comercial.

Precauciones

Nunca en menores de 2 años ni dentro de fosas nasales.

ni dentro de fosas nasales. No en piel rota ; alcanfor y mentol pueden ser tóxicos por absorción.

; alcanfor y mentol pueden ser tóxicos por absorción. Si hay asma o EPOC, consulte al médico antes de inhalar vapores.

Antes de sustituir cualquier tratamiento recetado, pregunte a su profesional sanitario. Si decide probar, hágalo con prudencia… y disfrute del inconfundible aroma mentolado.