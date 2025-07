“No la mates, te está protegiendo”: un tiktoker viral revela por qué deberías dejar a este tipo de araña en casa

No hace falta vivir en el campo ni tener la casa abandonada para descubrir, de pronto, una telaraña en la esquina del techo o una figura delgada deslizándose por la pared. Con la subida de temperaturas en Canarias, más aún con el aumento de la calima, muchas arañas entran en los hogares en busca de refugio. Y aunque el primer impulso suele ser aplastarlas o echarlas fuera, hay una que deberías aprender a respetar.

El creador de contenidos Miguel Assal (@miguelassal) lo deja claro en uno de sus vídeos más virales:“Si ves esta araña en tu casa, no la mates. Te está protegiendo. Te puede salvar la vida”.

Se refiere a la araña de patas largas, también conocida como araña patona o araña de los sótanos. A pesar de su aspecto alargado y tembloroso, es totalmente inofensiva para los humanos, y cumple un rol silencioso y sorprendente: caza a otras arañas mucho más peligrosas, como la violinista o la viuda negra.

Tu aliada silenciosa contra otras amenazas

Miguel Assal explica que esta especie utiliza una técnica de caza muy eficaz, ya que teje redes desordenadas y caóticas que sirven de trampa para otras arañas. Su agilidad y habilidad para moverse entre los hilos la convierten en una cazadora implacable. Y lo mejor es que nunca se mete contigo.

Es como una especie de araña de la guarda porque no te va a picar, pero sí puede eliminar peligros reales dentro de tu casa. Actúa como una barrera natural contra plagas de insectos y, especialmente, mantiene a raya a especies cuya picadura sí puede ser peligrosa para las personas, sobre todo niños, ancianos o personas inmunodeprimidas.

Beneficios ocultos de tener arañas en casa

Aunque su sola presencia genere rechazo, las arañas cumplen una función ecológica fundamental dentro del hogar. Ayudan a controlar la población de insectos como moscas, cucarachas, polillas o mosquitos. Son depredadoras naturales, silenciosas y efectivas.

Gracias a ellas, puedes reducir el uso de insecticidas o productos químicos, lo cual también contribuye a un ambiente doméstico más sano. Diversos estudios sugieren que eliminar todas las arañas de casa rompe ese equilibrio interno y podría aumentar la presencia de plagas más indeseables.

Excepciones y precauciones

Miguel Assal aclara que no todas las arañas son tan amigables. Algunas especies, como la viuda negra o la reclusa parda (violinista), sí pueden representar un riesgo si llegan a entrar en casa. Aunque esto es poco habitual, lo mejor es aprender a distinguirlas y no tocarlas si no estás seguro. En esos casos, se recomienda contactar con personal especializado en control de plagas.

Aun así, incluso las especies peligrosas tienden a evitar el contacto humano y solo pican en defensa propia. Mantener los espacios limpios, ventilados y sin acumulación de objetos en rincones oscuros ayuda a prevenir su presencia.

La próxima vez que veas una araña colgando en una esquina de tu casa, piénsalo dos veces antes de eliminarla. Podría estar haciendo por ti más de lo que imaginas. Gracias a divulgadores como Miguel Assal, hoy sabemos que la araña patona no solo es inofensiva: es una protectora natural, una aliada inesperada.