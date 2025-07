Un inglés se aloja en el hotel de Ikea en Gran Canaria y no se cree lo que ve: "Me siento como si estuviera en un salón de exposición"

No tiene el característico logo azul y amarillo; no tiene nombres extraños; no tiene ni carritos ni lápices gratis; y ni siquiera, tiene decoración de escandinava, pero aun así, es un hotel de Ikea. Esto es lo que ha sentido el guía turístico británico residente en Lanzarote Dave, conocido como MrTravelOn, quien pasó una noche en Las Dunas de Santa Catalina Boutique House, el nuevo y exclusivo alojamiento inaugurado en Gran Canaria por los propietarios de Ikea Canarias.

En pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Maestro Valle, a 5 minutos de la playa de las Alcaravaneras y del puerto deportivo, se encuentra un "oasis urbano en medio del caos". Este es uno de los alojamientos más curiosos del archipiélago, porque es el primer hotel de España completamente amueblado por IKEA. "Es una casa piloto de IKEA en versión hotel", decía Dave tras dormir en este alojamiento que tiene muchas curiosidades.

Patio del Hotel Boutique Las Dunas de Santa Catalina / Booking

Un hotel en Canarias con alma sueca

El hotel es solo para adultos y cuenta con 27 habitaciones totalmente decoradas con productos IKEA con un precio de alrededor de 130 euros por noche. Desde las camas hasta las toallas, lámparas, escritorios o utensilios de cocina, cada detalle ha sido cuidadosamente elegido para ofrecer una experiencia inmersiva en el universo de la famosa multinacional sueca. Sin embargo, en ningún lado encuentras ningún signo de que sea propiedad de la marca sueca.

El establecimiento cuenta con una piscina exterior, zonas ajardinadas con mobiliario de jardín IKEA y terrazas privadas. MrTravelOn, que grabó un vídeo mostrando su visita, destacó la comodidad de la cama: "Voy a tener que averiguar qué modelo de colchón es este, porque dormí de maravilla". El británico también se quedó sorprendido por el ambiente tranquilo y la originalidad del concepto: "Es como si IKEA hubiese creado un refugio chic donde te sientes como en casa".

"Me sentí como en una exposición de IKEA"

Dave se quedó impresionado por la estética y el diseño funcional del lugar: "Desde que entras es como estar en una exposición de IKEA, todo te resulta familiar y acogedor". También hablaba de pequeños detalles como el uso de bandejas para desayuno, las toallas rosas de IKEA o un regalo de cortesía con agua y chocolates.

Uno de los puntos fuertes del hotel, según MrTravelOn, fue el desayuno saludable con fruta fresca, embutidos, salmón y bollería, todo servido con vajilla y cubiertos de IKEA. "Solo le faltaban las albóndigas y los perritos calientes", bromeaba el experto, que echó en falta el icónico menú sueco a la hora de la comida.

También entre risas, echó en falta algo icónico: "¡Faltaban las flechas en el suelo como en las tiendas! Te perdías un poco al principio”" Aun así, la experiencia le pareció única: "Es una genialidad, un concepto que mezcla lo familiar con lo exclusivo".

Un concepto novedoso con potencial

Aunque el hotel ha generado gran interés por su diseño, el británico sugiere que sería más lógico ubicarlo en una zona turística más transitada. "Me encanta este lugar, pero creo que tendría más éxito si estuviera en una zona vacacional como Playa del Inglés", confesó mientras repasaba los puntos débiles del establecimiento.

A pesar de ello, Dave salió muy satisfecho con esta experiencia y recomienda que se alojen aquí tanto los fans de IKEA como quienes buscan algo diferente en Gran Canaria. "Es relajante, está bien ubicado y tiene ese punto único que te hace recordarlo. Si IKEA abre más hoteles como este, ¡que cuenten conmigo!", decía con entusiasmo el guía.

La personalidad del hotel se nota en todo: "Desde que abrimos la puerta y vimos la cama, la alfombra y hasta el espejo del baño, supimos que estábamos en IKEA. ¡Hasta las toallas y los cubiertos del desayuno eran IKEA!"

Aunque IKEA no ha promocionado oficialmente el hotel, ni en su web ni en redes sociales, todo apunta a que Las Dunas de Santa Catalina forma parte de un experimento para probar nuevos modelos de hospitalidad urbana, discretos pero funcionales, cómodos y con precios razonables, además de que abre la puerta a nuevas maneras de negocio de la marca sueca.