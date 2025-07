Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 19 al 25 de julio, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 19 al 25 de julio de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Leo seguida de Piscis, Capricornio, Cáncer, Tauro, Acuario, Libra, Virgo, Aries, Sagitario, Escorpio y cierra el círculo Géminis. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento.

El día 22 el Sol ingresa en Leo y comienza un periodo fabuloso para este signo. El día 24, la Luna Nueva, también en Leo, nos aporta vitalidad, creatividad y mucha autoestima. Es el momento de poner en marcha nuestros proyectos. Con Venus en Géminis, los signos de aire -Géminis, Libra, Acuario- son los más seductores del Cosmos.

Muchas felicidades. Con el ingreso del Sol en tu signo el día 22 comienza tu reinado mágico. Tus deseos pueden hacerse realidad y todo lo que hagas estará bendecido por las estrellas. La Luna Nueva, también en tu signo, te abre nuevos caminos y hace aflorar lo mejor de ti. Es un buen momento para hacer algo novedoso que te aparte de la monotonía y ponga una nota de color en tu vida.

Con la Luna Nueva tu vida personal y profesional será muy afortunada. Libérate de ataduras que no te permiten aprovechar tus oportunidades. Tienes a Júpiter muy bien aspectado, y es el momento de disfrutar de tu suerte y conseguir lo que deseas. Tu magnetismo y esa habilidad tuya para observar todo desde un ángulo muy distinto al resto de la gente te hará muy atrayente.

Semana favorable para iniciar y consolidar proyectos y planes. Tu actitud cálida y receptiva propiciará las relaciones, lo que te permitirá conocer gente nueva y vivir experiencias a las que sacarás mucho provecho. Esta Luna Nueva es muy regeneradora contigo y puede traerte cambios muy positivos. Tu reto estos días es valorar lo que tienes, cuidarlo y mimarlo.

Aunque el Sol abandona tu signo el día 22, va a dejar una estela mágica que favorecerá mucho tu vida. La Luna en tu signo, los días 22 y 23, hará aflorar todo tu talento para que destaques allí donde estés y consigas lo que quieres. No es momento de titubear, sino de pasar a la acción. Si ganan las cavilaciones y las dudas, perderás buenas oportunidades.

Esta Luna Nueva te ayuda a solucionar algo relacionado con tu familia que te preocupa. Tendrás la oportunidad de trabajar en algún proyecto que con el tiempo podría llegar muy lejos. No pierdas de vista tus sueños; lo que esperas hace tiempo puede llegar ahora. En tu vida afectiva, los detalles y las pequeñas atenciones van a ser para ti más importantes que nunca.

Has podido vivir momentos difíciles, pero esta Luna Nueva enfrente de tu signo armoniza tu vida para que recuperes tu sonrisa y sigas adelante con más impulso. Aprovecha tu tiempo libre para disfrutar, cuidarte y desconectar de la rutina. Si has tenido un problema con alguien a quien quieres, deja a un lado tu orgullo y aclara la situación serenamente.

Con el planeta Venus muy bien aspectado, estás recibiendo una energía muy intensa que potencia tu seducción para que nada se te resista. No dejes que los problemas de los demás perturben este buen momento que atraviesas. Días magníficos para conocer gente nueva y dejarte conquistar. Los asuntos económicos funcionarán bien si mantienes los pies en el suelo.

La Luna Nueva te anima a poner límites a los demás y a pensar solo en ti y en lo que tú necesitas. Tienes por delante interesantes oportunidades y necesitas toda tu energía para poder aprovecharlas. Alguna relación del pasado que creías ya superada puede volver para que la resuelvas definitivamente. De ti depende pasar página o retomarla.

Puedes sentirte decepcionado por la respuesta que has recibido de gente a la que tú has ayudado mucho, pero esta Luna Nueva te ayuda a olvidar los sinsabores y puede hacer realidad alguno de tus deseos. Te enfrentarás a cada situación con una mente práctica y una gran capacidad de análisis para actuar de la forma más conveniente.

Has podido vivir circunstancias complicadas, pero ahora la Luna Nueva te abre otro camino en el que no hay cabida para situaciones dolorosas. Puede que tengas que asumir nuevas responsabilidades que te estresan un poco, pero vas a dejar el listón muy alto. Haz algo que te serene y no tomes decisiones si no las has meditado con calma porque podrías equivocarte.

Hay muchas envidias a tu alrededor intentando boicotear tus proyectos, pero esta Luna Nueva te lleva a la cima del éxito y eso no lo puede frenar nadie. Quizá tengas que hacer algún cambio que te resulte complicado, pero va a ser beneficioso para ti. Si quieres que mejore tu economía, debes empezar a tomar medidas ya. Controla los gastos para evitar sobresaltos.

Puede que te sientas decaído, pero vas a tener claras tus prioridades, y sabrás actuar como mejor te conviene en cada momento. Esta Luna Nueva te puede traer un viaje en el que conocerás a gente que será importante para tu futuro. Los amigos pueden ser fuente de tensiones. Intenta quitar hierro a las cosas para evitar enfrentamientos inútiles. El 20 y 21 son tus días mágicos.