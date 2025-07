Esta es la señal de aviso que realizan muchos conductores en la carretera y no está permitida: pueden multarte por ello

Cada verano, con el asfalto a 40 grados y los atascos multiplicándose, miles de conductores repiten el mismo gesto “por si acaso”: activar las luces de emergencia (“warning”) mientras frenan de golpe o se adentran en una retención.

Parece prudente, pero es justo lo contrario de lo que marca el Reglamento: esa señal solo debe usarse cuando el vehículo ya está inmovilizado o existe un peligro real de visibilidad. El resultado es que una maniobra bienintencionada puede acabar en una multa (y en confusión para los que vienen detrás).

Qué dice la norma

El gesto está muy extendido, pero el Reglamento General de Circulación (RGC) es claro: para advertir una frenada fuerte hay que usar las luces de freno (pisarlas varias veces) o el brazo, no los intermitentes de emergencia. Solo cuando el vehículo queda inmovilizado en autopista/autovía o hay visibilidad muy reducida se deben encender los warnings.

El artículo 109.1 y 2.c del RGC obliga a advertir cualquier frenada considerable con señales ópticas previamente y, si son luminosas, mantenerlas hasta terminar la maniobra. Para frenadas se cita expresamente el uso reiterado de las luces de freno, de modo que la luz de emergencia se reserva para la inmovilización en vías rápidas o con mala visibilidad.

En esa línea, el artículo 53 del RGC abunda en que, al reducir “considerablemente” la velocidad, hay que advertirlo “del modo previsto en el artículo 109”.

Usar una señal distinta a la prevista (o no usar la correcta) se está considerada como una infracción leve, que se sanciona con hasta 100 euros, pero no conlleva la pérdida de puntos.

¿Cuándo y cómo hacerlo bien?

Solo debes encender las luces de emergencia cuando el coche está parado por una avería o incidente en autopista/autovía, o cuando la visibilidad es muy baja (niebla, humo, polvo):

Si hace falta, añade las de posición. No las uses mientras solo reduces la velocidad o entras en un atasco, para eso sirven el pedal de freno y, si es necesario, unas ráfagas de luz (art. 109.3).

La mejor manera para hacerlo bien y así evitar la sanción varía según el caso:

Frenada brusca: varias pulsaciones rápidas del freno para que parpadeen las luces traseras. Retención súbita: mantén distancia y frena progresivamente; si debes inmovilizarte, entonces sí, warning. Avería o accidente: sal de la calzada, luces de emergencia, posición (si es de noche), y sigue el protocolo de seguridad.

A modo de resumen, hay que tener en cuenta que los warnings no son un comodín. Se usan cuando estás quieto y eres un obstáculo (o no te ven), no para decir “ojo, que freno”. Ese pequeño detalle puede costarte hasta 100 euros y, sobre todo, puede confundir a quien viene detrás.