Secreto revelado: este truco con aceite evitará que llores al cortar cebolla

¿Alguna vez has acabado con los ojos rojos, la nariz irritada y la mirada borrosa solo por preparar un sofrito? Si cortar cebolla se ha convertido en una pequeña tragedia doméstica, estás a punto de descubrir un secreto que podría cambiar tu cocina para siempre. Y no, no se trata de gafas, ni congelación previa, ni respirar por la boca. Es mucho más sencillo: solo necesitas una gota de aceite de oliva.

La cuenta @sabrosas.recetas lo explicó con claridad en uno de sus vídeos más compartidos: “Si le echas aceite por los dos lados del cuchillo jamás volverás a llorar al cortar cebolla”. Un truco que parece salido del recetario de la abuela, pero que tiene toda la lógica de la ciencia detrás.

El vídeo, que acumula miles de comentarios de personas agradecidas y sorprendidas, se ha convertido en uno de los más virales de la semana.

¿Por qué lloramos con la cebolla?

La culpable de todo es una enzima llamada aliinasa, que se libera cuando cortamos la cebolla. Al entrar en contacto con los compuestos de azufre presentes en la hortaliza, produce un gas conocido como óxido de propanotial. Este gas sube rápidamente y, al entrar en contacto con el agua de nuestras lágrimas, se transforma en una leve dosis de ácido sulfúrico. Lo suficiente para irritarnos los ojos y hacernos llorar.

El aceite: tu escudo contra las lágrimas

Cuando untamos aceite de oliva en la hoja del cuchillo, creamos una fina película que recubre el metal. Esta capa oleosa actúa como una barrera física que atrapa parte de esos compuestos sulfurosos y evita que se liberen tan fácilmente en el aire. El resultado es menos gas, menos irritación, menos lágrimas.

Pero eso no es todo. Al facilitar el deslizamiento del cuchillo, también conseguimos cortes más limpios y precisos, lo que reduce la destrucción celular de la cebolla y, por tanto, la liberación de la enzima.

Este gesto, aparentemente simple, es también una metáfora porque a veces, las soluciones más efectivas están en lo pequeño. En la cocina, como en la vida, una gota de aceite puede marcar la diferencia entre el drama y el disfrute.

Así que la próxima vez que te enfrentes a una cebolla, recuerda este truco y dale una oportunidad al aceite de oliva. No solo evitarás lágrimas, sino que también honrarás esa sabiduría silenciosa que habita entre las tablas de cortar, las recetas de siempre y los trucos que pasan de boca en boca.