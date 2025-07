¿Por qué el estilista Juan Avellaneda pasa una modena por encima de los enganchones de su ropa? Así puedes arreglar un roto en un segundo

No hay nada más molesto que ponerte una camiseta o un vestido nuevo y que se te enganche el primer día. Estas pequeñas, pero molestas roturas, se quedan marcadas en la ropa como un recuerdo de ese lugar por el que nunca debiste haber pasado o en esa silla en la que nunca te deberías haber sentado. Sin embargo, el estilista Juan Avellaneda ha revelado que puedes recuperar pasando una moneda por el tejido.

La moda no solo es cuestión de estilo, también lo es de soluciones prácticas. Más allá de los típicos remedios de madre, existen métodos, que aunque parezcan muy simples, te salvan de muchas situaciones. Esta solución es especialmente útil cuando se trata de tejidos delicados como los de un vestido. Gracias a este truco sencillo y eficaz de Juan Avellaneda podrás disimular cortes o enganchones en la ropa.

El estilista explica lo fácil que es solucionar este problema sin necesidad de aguja ni hilo.

Una moneda es la aliada de tu fondo de armario

El truco consiste en usar una simple moneda. Avellaneda muestra cómo, al pasarla suavemente por la zona afectada, el tejido se alisa y el enganchón desaparece visualmente. "Mira, tienes una blusa con un enganchón y si pasas una moneda te queda impecable", asegura el estilista mientras demuestra el proceso.

Este método resulta especialmente útil cuando no se dispone de tiempo o no se sabe coser, y sirve como solución de emergencia para una salida urgente o un evento especial. Además, al no de conocimientos técnicos, se convierte en un recurso ideal para cualquiera.

Este método permite alargar la vida útil de la ropa, porque al no usar productos químicos no daña el tejido y evita un disgusto innecesario. Con un gesto y un objeto simple, una moneda común y una prenda dañada, se puede tener un final feliz en apenas unos segundos. Y todo, gracias al ingenio de uno de los estilistas más influyentes de España.