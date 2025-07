Titta, la finlandesa que vive en Canarias, se llena de amor cada vez que va a hacer la compra: "Una cosa que me encanta..."

Titta Keinänen, la finlandesa que habla con acento canario, ha vuelto a mostrar su agradecimiento a vivir en este pedacito de cielo. La nórdica siente una gratitud inmensa y se llena de alegría cada vez que va a hacer la compra, porque este pequeño gesto contrasta notablemente con las costumbres de su país.

Pocas personas disfrutan tanto haciendo la compra como Titta. Hacer esta actividad puede ser algo aburrido si no te sientes como ella. Todo esto se debe a que la cultura canaria sorprende y enamora a quienes llegan de fuera, incluso en los lugares más cotidianos.

"¿Quieres una bolsita, mi niña?"

Tita reconoce que una de las cosas que más le encantan de vivir en Canarias es la forma en la que el personal de los supermercados se dirige a los clientes. "Cuando voy al supermercado y el cajero me dice: ‘¿quieres una bolsita, mi niña?’ o ‘mi amor’, ‘cariño’, ‘corazón’… me encanta esa cercanía con gente desconocida", explica con una sonrisa. Para ella, este trato tan cercano y afectuoso es algo completamente ajeno a lo que vivió en Finlandia, donde asegura que sería impensable una situación así.

La diferencia no está en la educación ni en la amabilidad, sino en el tono y la calidez. Tita aclara que en su país también se pregunta si el cliente quiere una bolsa, pero siempre de forma formal y distante. "Si un cajero en Finlandia me dijera algo así como ‘mi amor’ o ‘cariño’, yo me sentiría hasta rara, incluso incómoda", admite. Esa cercanía espontánea que se da en Canarias, incluso con desconocidos, le resulta especial y valiosa.

Una muestra más de la hospitalidad canaria

Esto no es algo que le pasa solo a tita, porque muchos visitantes destacan el trato amable de los canarios como una de las razones por las que vuelven o deciden quedarse a vivir. Este simple "mi niña" en la caja del supermercado le recordó que, a veces, lo especial está en los detalles más simples.