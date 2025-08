Los pronósticos de Esperanza Gracia para el mes de agosto de 2025, signo a signo

El año 2025 está dominado por la energía del 9, la cifra que suman los números del año. La energía del 9 afecta también al cuarto mes, abril. El 9 representa el fin de un ciclo, por lo que estos doce meses estarán marcados por cambios que favorecerán el renacer de nuestras ilusiones, el comienzo de nuevas metas, la renovación de ideas… Esto afecta a todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de abril de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para agosto de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el influjo de los planetas Marte, que ingresa en Libra el día 6, Mercurio, que se pone directo en Leo el día 11, y Venus, que entra en Leo el día 25, así como por la lluvia de estrellas Las Perseidas el día 12 y el ingreso del Sol en Virgo el día 22.

Este mes vas a emprender objetivos nuevos que van a darte grandes satisfacciones. Nada ni nadie podrá alejarte del camino que te has trazado. Es el momento de disfrutar con las cosas que te gustan y olvidarte de todo aquello que te ha herido. Deja atrás el pasado, que ahora la vida te sonríe. Algo o alguien por lo que llevas tiempo luchando te puede dar una gran alegría estos días. Saturno retrógrado en tu signo te empuja a afrontar con seguridad cualquier desafío. Por complicado que sea, vas a triunfar y el éxito será tuyo. La Luna Llena, que tiene lugar el día 9, puede traerte reencuentros con personas que hace tiempo no ves. Confía en el destino y estate abierto a todas las oportunidades que la vida va a ofrecerte. Es el momento de llenar tu día a día con nuevas ilusiones.

Estás muy activo y es un buen momento para reorganizar tu vida y buscar otras alternativas que te hagan feliz. Tienes mucho talento y debes aprovecharlo. Dar un paso más allá te puede descubrir caminos muy diferentes que te harán feliz. Van a llegar nuevos alicientes a tu vida que te alegrarán, ayudándote a sentirte más ligero y liberado de preocupaciones. Te darás cuenta que si quieres, puedes. Atento porque las envidias acechan. Si has sufrido algún revés en el amor, recobrarás la paz y surgirán nuevas oportunidades para ser feliz. Gracias a la energía de la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, serás muy consciente del gran potencial que tienes y perseguirás tus metas sin tregua. No descartes que te llegue inesperadamente un golpe de suerte, pero mantén activa tu mente y no te dejes llevar por la inercia o por el hecho de pensar que ya lo tienes todo ganado. Rodéate de gente positiva.

Ese entusiasmo y energía positiva que son innatos en ti no van a dejar que te vengas abajo, aunque todo se ponga en tu contra. Tu faceta más lúdica y divertida aflorará y notarás el afecto que despiertas en tu entorno. Muéstrate paciente si algo se retrasa. Con Marte muy bien aspectado desde el día 6, vas a tener mucho empuje y no habrá excusas que te alejen de tus objetivos. En el ámbito laboral, sé muy prudente y no des nada por sentado hasta que no sea una realidad. La Luna Llena, que tiene lugar el día 9, te va a transmitir empuje y optimismo. Esta Luna también favorece el trabajo, ayudándote a encontrar ideas y a estar al acecho de nuevas oportunidades. Puede que la vida te invite a elegir un nuevo camino sin previo aviso y tú no vas a oponerte. Vas a utilizar todos tus recursos y vas a conseguir todo lo que te propongas. La Luna Nueva, que tiene lugar el día 23, te empuja a abrir tu corazón a los tuyos para que puedan ayudarte si estás pasando un bache.

Júpiter en tu signo atrae la suerte a tu vida. Es el momento de luchar por lo que quieres porque no te darán un no por respuesta. Puedes establecer contactos con gente de otros países que te abrirán muchas puertas. No vivas los problemas como un drama y afróntalos con serenidad porque Venus en tu signo hasta el día 25 suaviza las aristas de tu vida para que recuperes la sonrisa. Es el momento de abrirte al amor sin reproches y de sentir de nuevo la ilusión. Puede que surja alguna situación que te genere gastos con los que no contabas, pero sabrás encontrar soluciones. Te vas a alejar de las personas que intentan manipularte. La energía de la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, te regenera, te invita a no quedarte estancado en lo ya conocido, a innovar y te ayuda a adaptarte a las nuevas situaciones o circunstancias que se te vayan presentando. Gracias al influjo de la Luna Nueva del día 23, vas a estar muy abierto y comunicativo. Si tienes alguna idea, alguna propuesta, no dudes en compartirla con tu gente porque va a ser muy bien recibida.

Muchas felicidades. Deja a un lado las dudas porque van a llegar oportunidades o golpes de suerte que debes aprovechar. Si todavía no estás enamorado, puede que surjan tentaciones a las que no te vas a resistir. El día 9, la Luna Llena, que tiene lugar enfrente de tu signo, te armoniza para que nada te impida perseguir y alcanzar tus sueños. Con Mercurio directo en tu signo desde el día 11, el dialogo estará muy favorecido, y ésa será la única forma para que puedas desbloquear situaciones a las que no veías ninguna salida. Es un buen momento para las reconciliaciones. Este mes tienes la suerte de cara, Leo. Conseguirás que tus propósitos avancen en la dirección que tú deseas porque lograrás olvidar todo lo que te hace sufrir y pensarás solamente en lo que te hace feliz. La Luna Nueva, el día 23, te trae suerte en los asuntos relacionados con el dinero.

Necesitas cambios y los vas a tener muy pronto. Cicatrizan tus heridas del pasado y llegan nuevas oportunidades. Abandona ese lado racional tuyo y confía en tu intuición, que no se va a equivocar. Buen momento para valorar todo lo que has conseguido y controlar tu tendencia al perfeccionismo. La imaginación no es tu punto fuerte, pero la suplirás con una gran capacidad de trabajo, y los éxitos llegarán pronto; confía. Puede que estés algo agobiado, pero la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, te aporta sosiego para que el estrés no te pase factura. Puede surgir algo nuevo: una relación, un trabajo, una amistad… Si te proponen algo que no ves claro, quizá sea el momento de dar un paso atrás y aguardar nuevas oportunidades, sin forzar las cosas. El día 22 el Sol ingresa en tu signo y el 23 tiene lugar la Luna Nueva, también en tu signo. Se te van a presentar ocasiones para mejorar tu vida; así que, estate con los ojos bien abiertos para no dejar pasar ninguna oportunidad.

Estás viviendo sucesos tan inesperados como dolorosos, pero la energía astral suaviza tus heridas y te va a sorprender con algo esperanzador. Se te presentarán oportunidades para solucionar las desavenencias que te alejan de alguien que quieres. Aunque haya momentos en los que te cueste encontrar la armonía o el entendimiento con los que tienes cerca, con el planeta Marte en tu signo desde el día 6, vas a recibir una inyección vital de energía para que cojas las riendas de tu vida y hagas lo que deseas en cada momento. El amor está muy favorecido por la Luna Llena del día 9. Si quieres conquistar a alguien no se te resistirá, y si tienes pareja y estáis viviendo un mal momento, apuesta por el diálogo y la reconciliación. Si estás de vacaciones, sabrás desconectar y olvidarte de las tensiones. Haz sólo lo que verdaderamente te llene, dejando que sea el destino el que te someta a dulces vaivenes que harán que tu vida sea más emocionante y atractiva.

Comienzas agosto bajo la protección de la Luna creciente en tu signo. Te enfrentarás a la vida sin miedo y gestionarás brillantemente una situación que no terminaba de aclararse, sin condicionarte la opinión de los demás. Con los buenos aspectos que recibes de Júpiter, sabes que la suerte camina a tu lado siempre que la necesites. Si estás de vacaciones, disfruta de todo lo que en tu rutina diaria no puedes. El ámbito familiar está muy favorecido por energía de la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, y si había tensiones podrás suavizarlas. Este mes, la vida va a empujarte a que te replantees una serie de cuestiones que habías dejado aparcadas. Si activas tu fuerza de voluntad y echas un pulso a la vida, ésta te sorprenderá con una respuesta positiva. Algún desengaño te ha entristecido, pero Venus bien aspectado hasta el día 25 te envuelve en un halo protector para que nada te dañe. Estás muy seductor y puedes conquistar a quien desees.

El Cosmos te sonríe y tú no descansarás hasta alcanzar tus sueños. Tienes muy claro que vales mucho y no te importa nada lo que los demás piensen de ti. En el amor, si ha habido alguna tirantez, pondrás todo de tu parte para que la relación no se resienta. Este mes el destino tiene para ti grandes sorpresas que te van a hacer muy feliz. Céntrate en lo que quieres y enfoca todas tus fuerzas y energías en conseguirlo. Tomarás tus propias decisiones guiado por tu intuición. Gracias a la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, que favorece la comunicación y los viajes, puedes llegar a algún acuerdo muy positivo en un asunto del que estás pendiente. Sagitario, no aceptarás ningún límite y te enfrentarás a la vida con esa arrolladora energía que te caracteriza. Cualquier proyecto, propósito o relación que inicies durante el mes de agosto va a recibir los buenos influjos de las estrellas.

Sientes la necesidad de retarte a ti mismo y de exigirte al cien por cien, pero recuerda mantener a raya los pensamientos negativos porque van a ponerte muchas trabas en tu camino. Llevas un ritmo agotador y necesitas parar un poco para recuperar toda la energía perdida. Atento a alguna relación del pasado que quiere volver a tu vida; debes tener las ideas claras antes de retomarla. Puede llegar la solución a un problema económico que te inquietaba. Escucha los consejos de los que te quieren. Además, la Luna Llena del día 9 favorece todo lo relacionado con el trabajo y puede traerte ganancias inesperadas. Si necesitas dar un nuevo aire a tu vida profesional, ahora es el momento de lanzarte a por ello. No permitas que el miedo frene tus ganas de triunfar. Tu esfuerzo y paciencia empiezan a dar sus frutos y pronto comenzarás a ver que tu vida cambia a mejor. Así que, Capricornio, mira al futuro con confianza.

Este mes querrás probar cosas nuevas y aceptarás los cambios que tu vida está experimentando y que te dan un poco de vértigo. Es el momento de no mirar atrás y dar un paso al frente. Puedes sufrir cambios de humor inesperados debido a las presiones de tu entorno. Ignora las críticas, pon en orden tus ideas y vive momentos apacibles que te ayuden a recargar las pilas. Huye de los pensamientos negativos que pueden aflorar a tu mente y encara el día a día con ilusión. Confía en ti y no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Te sentirás más libre y feliz que nunca. La estimulante energía de la Luna Llena, que tiene lugar en tu signo el día 9, te empuja a apostar fuerte por ti, sin ponerte límites, y te invita a salir, a divertirte, a disfrutar del verano… Acuario, aunque tus decisiones sean cuestionadas, tú no vas a titubear ni un momento. Los astros te protegen; lánzate sin miedo, que llegarás muy lejos.

Tú eres diferente, y esa personalidad tuya va a atraer mucho este mes. Obtendrás la respuesta que buscas si te atreves a dar ese paso que tanto te está costando. Harás borrón y cuenta nueva, rectificarás errores y tomarás decisiones sin que te tiemble el pulso. Necesitas afrontar tus asuntos con una actitud más racional y menos emocional porque no puedes permitirte un drama más. No malgastes tus energías en personas ni situaciones que no lo merecen y apártate de las malas vibras para no cometer errores pasados. Llegan nuevos alicientes en el amor. La Luna Llena, que tiene lugar el día 9, despierta tu lado más creativo y potencia tu intuición para que aciertes en las decisiones que vayas a tomar. Gracias a los buenos aspectos que vas a recibir del planeta Venus hasta el día 25, se potencian tu carisma y tu habilidad natural para conectar emocionalmente con los demás. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y conseguirás lo que anhelas.