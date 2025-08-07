Iberia cambia esta parte importante de sus vuelos: ya ha entrado en vigor
la aerolínea española actualiza sus menús a bordo para que sus clientes puedan disfrutar de una gran experiencia gastronómica
Los pasajeros de Iberia habrán notado un gran cambio en sus viajes. La aerolínea española ha renovado una de las partes más importantes de sus vuelos. A partir de ahora, los clientes podrán disfrutar de una mejor experiencia a bordo, con nuevas opciones de servicios adicionales que se adaptan a las necesidades individuales de cada viajero.
Iberia ha anunciado una completa renovación de su propuesta gastronómica a bordo de sus aviones y en algunas salas. La aerolínea ha diseñado menús frescos y sofisticados que combinan productos de temporada, recetas mediterráneas y nuevas tendencias culinarias. Esta iniciativa forma parte del compromiso de Iberia por ofrecer una experiencia de vuelo "cada vez más cuidada y personalizada para sus pasajeros".
La compañía transportó en 2024 a más de 23 millones de viajeros y mantiene una fuerte presencia en rutas de corto, medio y largo radio, especialmente entre Europa y América Latina.
Una nueva carta para Business y Gastrobar de verano
En los vuelos de largo recorrido, los pasajeros de clase Business podrán degustar nuevos entrantes como salmón ahumado con salsa de limón, burrata con sobrasada de tomate o presa ibérica marinada. Como platos principales, destacan el solomillo de ternera con gratín de patatas, la merluza al horno o la pasta casera rellena de queso de cabra. Los postres también se renuevan con pavlova de frutas, helado de arroz con leche o tarta de chocolate.
En vuelos de corto y medio trayecto, también en clase Business, se incluyen novedades como el tartar de tomate con crema de aguacate y los langostinos salteados con arroz negro.
La carta Gastrobar se actualiza con opciones como bagel de pastrami, coca caprese o lasaña caliente, junto con dulces como la galleta de avellana o palomitas de caramelo. También se ofrecen nuevos cócteles veraniegos como mojito o rebujito. Además, el servicio Pre-Order permite a los pasajeros elegir con antelación platos que comerán en el trayecto del vuelo.
En las salas VIP del aeropuerto de Madrid, Iberia ha incorporado cremas frías, frutas de temporada, wraps, gyozas y una renovada carta de helados. La experiencia se completa con café, reafirmando así su apuesta por una gastronomía de calidad también en tierra.
