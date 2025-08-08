Ni el Altamira ni atapuerca: uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España está en este pueblo de Canarias

Este encantador pueblo, conocido como la Venecia de Canarias, guarda un secreto que trasciende sus pintorescas calles, su playa espectacular y la calidez de sus vecinos. Los turistas que visitan este rincón de Gran Canaria quedan fascinados al descubrir las huellas del pasado aborigen de la isla, un tesoro que muchos desconocían y que se encuentra oculto en Mogán. Así lo detalla Elena Marrero (@elena_marrero), gestora de patrimonio y filóloga canaria.

Quien visita este municipio suele quedar fascinado por sus canales, su arquitectura colorida y ese ambiente sosegado que le ha valido el apodo de "la pequeña Venecia". Sin embargo, Elena Marrero desgrana los secretos de Mogán, que bajo sus calles y terrazas turísticas esconde uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias: el poblado indígena de La Cañada de Los Gatos.

Una sociedad organizada antes de la conquista

Este asentamiento costero se ubica en la desembocadura del barranco de Mogán, un enclave estratégico que ofrecía agua dulce, tierras fértiles y fácil acceso al mar. Según Marrero, "aquí vivían, cultivaban, pescaban y enterraban a sus seres queridos", lo que revela un nivel de organización comunitaria notable mucho antes de la llegada de los europeos a las islas.

Las excavaciones arqueológicas impulsadas por diversas entidades públicas han demostrado que las casas se construían unas encima de otras a lo largo de generaciones, y que el espacio siguió habitado incluso tras la conquista, prolongando su uso hasta mediados del siglo XX.

Poblado indígena de La Cañada de Los Gatos / Canarias-lovers

Una joya arqueológica poco conocida

Mientras miles de turistas se acercan cada año al casco de Mogán para hacerse una foto con su emblemático paisaje, la historia y la arqueología del municipio suelen pasar desapercibidas. Elena Marrero lamenta que este legado apenas reciba atención: "La mayoría viene solo para sacarse la típica foto, pero el suelo que están pisando tiene un valor incalculable para entender la historia indígena de Gran Canaria".

Más allá del atractivo visual, Marrero anima a los visitantes a explorar con otros ojos: "Hazte la foto porque te va a quedar preciosa, pero no olvides que este lugar no es solo un parque turístico. Aquí se desarrolló una cultura que dejó huella y que aún hoy puede enseñarnos mucho sobre nuestros orígenes".

Mogán se revela no solo como uno de los rincones más fotogénicos de Canarias, sino también como un enclave esencial para comprender el pasado aborigen del Archipiélago. En este lugar cada piedra y cada sendero cuentan una historia que son fundamentales para saber la importancia de este lugar en nuestros antepasados.