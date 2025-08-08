Un mecánico revela el secreto de las gasolineras premium: "El combustible es el mismo"

En plena operación salida, una de las más numerosas del verano, la duda de todos los conductores cuando van a echar gasolina siempre es la misma: ¿llenar el tanque con combustible normal o premium? Esta disyuntiva está en la cabeza de todas las personas antes de iniciar sus vacaciones, ya que escoger una opción u otra, supone pagar de más o ahorrarte unos euros en tu repostaje. Para que lo tengas claro y que no te gastes dinero de más, un mecánico de Talleres Ebenezer ha explicado la diferencia entre estos carburantes.

En toda España están proliferando las gasolineras low-cost, porque la mayoría de los conductores buscan siempre ahorrar dinero cuando echan gasolina en su coche. Estos establecimientos, a menudo, no tienen personal y tú mismo te tienes que llenar el tanque. Sin embargo, a pesar de esta reducción de costes, la calidad del combustible es la misma. Según afirma el este experto, la gasolina premium y la convencional salen del mismo sitio y su diferencia real no justifica el precio.

¿En qué se diferencian la gasolina low cost y la premium?

Tanto las gasolineras de marca como las low cost reciben el combustible de los mismos centros logísticos, pero la diferencia principal entre ambas está en los aditivos que cada empresa añade. Las estaciones premium suelen incorporar aditivos que prometen mejorar el rendimiento del motor, reducir el consumo o proteger el sistema de inyección. Sin embargo, estos aditivos no siempre marcan una diferencia clara, especialmente si el vehículo no requiere combustible de alto octanaje.

La diferencia de precio que puede llegar a 70 céntimos por litro

El precio del combustible más premium puede superar en más de 60 o 70 céntimos al convencional que se pone en un establecimiento de bajo coste. Para un depósito de 50 litros, esto supone un sobrecoste de hasta 35 euros. En el caso de un conductor habitual, ese extra mensual podría alcanzar fácilmente los 100 euros.

"El combustible es el mismo, lo que cambia es el aditivo"

El mecánico de Talleres Ebenezer lo deja claro: "El combustible es el mismo. Me da igual que vayas a una low cost o a una superpremium, sale del mismo sitio". Según explica este experto, "la diferencia principal son la marca y el aditivo que tenga el combustible", pero eso no significa que pagar más sea mejor.

Él pide que sigamos su ejemplo, ya que puedes conseguir la máxima calidad con un combustible low-cost si le echas aditivos que venden en cualquier tienda especializada. "Yo le echo el aditivo aparte, me sale mucho más económico y tiene mejores propiedades que los que vienen de serie", explica el experto. Además, este mecánico destaca que "el verdadero problema no es el tipo de combustible, sino si los depósitos de la gasolinera están bien mantenidos, porque a menudo tienen sedimentos o algas, eso termina en tus inyectores".

Por eso, para que no te timen y que el motor del coche funcione perfectamente, el experto pide que "uses un buen aditivo externo de calidad y echa donde te dé la gana, siempre que sea una gasolinera de confianza. No hace falta irse a la más cara".