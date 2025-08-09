Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 9 al 15 de agosto, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 9 al 15 de agosto de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Acuario seguida de Escorpio, Leo, Virgo, Aries, Géminis, Tauro, Sagitario, Cáncer, Piscis, Libra y cierra el círculo Capricornio. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento.

Estamos bajo el influjo del plenilunio que ha tenido lugar el día 9 en Acuario, y la Luna comienza a menguar, ofreciéndonos un buen momento para cambiar lo que no nos gusta de nuestra vida. El día 11, Mercurio, que estaba retrógrado, se pone directo en Leo y notaremos que la comunicación es más fluida y desaparecen los malentendidos.

Estás bajo el influjo de la Luna Llena, que ha tenido lugar en tu signo, y su energía potencia tu inteligencia y personalidad para que nada te detenga si te has propuesto algo. Aparta cualquier duda o temor porque vas a tener al destino de tu parte, abriéndote puertas de par en par. Todo va a ser posible. Ponte las pilas y atrévete.

Ahora es el momento de apuntar alto porque estás recibiendo una favorable energía astral y el éxito lo tienes asegurado, por difícil que te parezca. Con los planetas Júpiter y Venus muy bien aspectados, la suerte no te dará la espalda y puedes vivir momentos maravillosos en el amor. Vas a tomar decisiones que mejorarán tu situación actual. No te detengas.

Muchas felicidades. El planeta Mercurio, que está retrógrado en tu signo, el día 11 se pone directo y tu inteligencia será tu mejor arma. Dialogarás con soltura y aclararás algo que te preocupa. Confía en ti mismo y en tu criterio, si tienes que tomar una decisión, porque no te equivocarás. Tus emociones serán muy intensas y puedes vivir un apasionado romance.

Esta semana tienes muchos elementos a tu favor. Si hay un momento en el que todo se alinea para conseguir tus objetivos, es éste. Actúa. Vas a ser muy bien acogido allí donde vayas porque transmites buenas sensaciones y despiertas muchas simpatías. Te mostrarás comunicativo y accesible a todo el mundo, y tendrás una gran habilidad para conocer gente.

Te costará mucho poner freno a tus emociones y dirás lo que llevas tiempo callándote. Expresar los sentimientos de forma adecuada no siempre es fácil, pero debes hacer el intento para alejarte de tensiones innecesarias. Tus amigos de verdad estarán a tu lado en cualquier decisión que tomes. El 12 y 13 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.

La Luna menguante te abre nuevos caminos y puede traerte los cambios que estabas esperando. Los buenos aspectos de Marte te llenan de ímpetu y energía para que puedas enderezar el rumbo de algún asunto que te está preocupando. Si tu corazón te dice que te has equivocado y tienes que rectificar, no lo dudes y hazlo porque te vas a sentir mucho mejor.

Las dudas y temores que te estaban condicionando llegan a su fin y empiezas a notar que tu vida fluye como deseabas desde hace tiempo. La Luna menguante en tu signo, los días 14 y 15, puede traerte nuevas y mejores perspectivas de futuro, y pueden surgir una serie de oportunidades y golpes de azar que te ayuden a dar el salto que esperabas. Permanece muy atento.

Eres puro fuego, y el verano te impulsa a vivir intensamente, pero tienes que poner en orden tus ideas. Hay situaciones que han llegado a su fin y es el momento de pasar página, por mucho que te duela. Ten cuidado a la hora de establecer compromisos y no prometas cosas que luego no podrás cumplir. Algo que llevas pensando puede hacerse realidad.

La Luna menguando baja tus energías y puedes sentirte desmotivado, pero también te anima a liberarte de compromisos que son un lastre para ti. Recuerda que estás protegido por el benefactor planeta Júpiter en tu signo, y todo lo que ocurra será positivo para ti. Confía. Venus, también en tu signo, propicia las relaciones estables y duraderas.

Estás muy seductor, pero puedes verte envuelto en una encrucijada amorosa y tienes que ser cauto para salir sin que te dañe. No te obsesiones con lo que te preocupa y enfoca tu atención hacia lo positivo que hay en tu vida. Atento a tus gastos porque pueden dispararse por encima de lo que es razonable. El 10 y 11 la Luna en tu signo te protege.

No te desanimes si no puedes resolver las cosas como tú deseas porque el planeta Marte transita por tu signo y no te faltará energía para salir adelante con éxito. Necesitas hacer algún cambio en tu vida y ponerte a ti mismo por delante de responsabilidades y preocupaciones. Tu tiempo de ocio te ayudará a sacudirte el estrés y a vivir de forma más ligera.

Es posible que algo que te interesa se haya paralizado. Te conviene armarte de paciencia y darte un compás de espera hasta que se resuelvan los inconvenientes y puedas retomar tus planes. El corazón te tiene en jaque con emociones y deseos contradictorios. Necesitas aclarar tus sentimientos y liberarte de cargas que te pesan demasiado y no te permiten avanzar.