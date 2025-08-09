No volverás a freír huevos igual: el truco del papel de arroz (en 5 minutos)

En redes no paran de aparecer: huevos fritos “encapsulados” en papel de arroz que quedan crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Es simple, barato y sin harina, ideal para desayunos con textura extra o para coronar un bol de arroz, una ensalada o unas verduras salteadas.

¿En qué consiste?

Usas una lámina de papel de arroz (la de los rollitos vietnamitas) como “envoltorio” del huevo. Al hidratarla y ponerla en la sartén con un poco de aceite, se dora como una teja y atrapa el huevo, creando bordes crocantes.

Ingredientes (1 ración)

1 lámina de papel de arroz (22–24 cm)

1 huevo

1–2 cdas de aceite (oliva suave o el que uses para freír)

Sal y lo que te guste (pimienta, sriracha, furikake, gochugaru, ajo en polvo…)

Método

Hidrata el papel de arroz 5–10 s en agua (o pásalo con un pincel bien humedecido). Que quede flexible, no blando. Calienta la sartén antiadherente a fuego medio con el aceite. Pon la lámina hidratada en la sartén; en cuanto empiece a burbujear, casca el huevo en el centro. Sala y, si quieres la yema fluida, tapa 1–2 min para que cuaje por vapor. Para yema hecha, deja 3–4 min o dale vuelta con espátulas/tenazas. Sirve tal cual o con toppings (cebollino, queso rallado fino, chile, sésamo, jamón/fiambre en tiras, etc.).

Variantes rápidas

Estilo “pan chino” : añade cebolla tierna muy picada y un chorrito de salsa de soja (fuera del fuego).

: añade muy picada y un chorrito de (fuera del fuego). Con queso crujiente : espolvorea queso rallado en la sartén antes del papel; quedará una falda de queso dorada.

: espolvorea queso rallado en la sartén antes del papel; quedará una dorada. Versiones veggies : en lugar de huevo, mezcla harina de garbanzo + agua + cúrcuma + sal (tipo “huevo vegano”) y cuájala igual.

: en lugar de huevo, mezcla (tipo “huevo vegano”) y cuájala igual. Doble capa: dos láminas (hidratadas) con el huevo entre medias para un bocado más “hojaldre”.

Trucos

Controla la humedad : si empapas demasiado el papel, salpicará . Escúrrelo bien.

: si empapas demasiado el papel, . Escúrrelo bien. Temperatura : medio/medio-alto. A fuego bajo queda gomoso; a fuego muy alto se quema antes de que el huevo cuaje.

: medio/medio-alto. A fuego bajo queda gomoso; a fuego muy alto se quema antes de que el huevo cuaje. Sartén y espacio: usa una sartén un poco más grande que la lámina; si se pega, unta el papel con una gota de aceite por la cara superior al ponerlo.

¿Es “saludable” y seguro?

Sí, el papel de arroz es comestible (arroz + tapioca), apto sin gluten .

(arroz + tapioca), apto . No “absorbe” menos aceite que un huevo frito normal; la gracia es la textura , no adelgazar el plato.

, no adelgazar el plato. Si prefieres yema poco hecha , recuerda las recomendaciones habituales para niños, embarazadas o personas de riesgo : mejor cuajar bien .

, recuerda las recomendaciones habituales para : mejor . Evita salpicaduras: tapa durante el cocinado y no hidrates en exceso la lámina.

Es ideal para el arroz jazmín, noodles salteados, aguacate tostado, cremas de verduras, o como snack con dip de soja-sésamo. También funciona en airfryer (190 °C, 6–8 min; pincela con aceite).