No volverás a freír huevos igual: el truco del papel de arroz (en 5 minutos)
Es simple, barato y sin harina, ideal para desayunos con textura extra o para coronar un bol de arroz, una ensalada o unas verduras salteadas
Las Palmas de Gran Canaria
En redes no paran de aparecer: huevos fritos “encapsulados” en papel de arroz que quedan crujientes por fuera y jugosos por dentro.
Es simple, barato y sin harina, ideal para desayunos con textura extra o para coronar un bol de arroz, una ensalada o unas verduras salteadas.
¿En qué consiste?
Usas una lámina de papel de arroz (la de los rollitos vietnamitas) como “envoltorio” del huevo. Al hidratarla y ponerla en la sartén con un poco de aceite, se dora como una teja y atrapa el huevo, creando bordes crocantes.
Ingredientes (1 ración)
- 1 lámina de papel de arroz (22–24 cm)
- 1 huevo
- 1–2 cdas de aceite (oliva suave o el que uses para freír)
- Sal y lo que te guste (pimienta, sriracha, furikake, gochugaru, ajo en polvo…)
Método
- Hidrata el papel de arroz 5–10 s en agua (o pásalo con un pincel bien humedecido). Que quede flexible, no blando.
- Calienta la sartén antiadherente a fuego medio con el aceite.
- Pon la lámina hidratada en la sartén; en cuanto empiece a burbujear, casca el huevo en el centro.
- Sala y, si quieres la yema fluida, tapa 1–2 min para que cuaje por vapor. Para yema hecha, deja 3–4 min o dale vuelta con espátulas/tenazas.
- Sirve tal cual o con toppings (cebollino, queso rallado fino, chile, sésamo, jamón/fiambre en tiras, etc.).
Variantes rápidas
- Estilo “pan chino”: añade cebolla tierna muy picada y un chorrito de salsa de soja (fuera del fuego).
- Con queso crujiente: espolvorea queso rallado en la sartén antes del papel; quedará una falda de queso dorada.
- Versiones veggies: en lugar de huevo, mezcla harina de garbanzo + agua + cúrcuma + sal (tipo “huevo vegano”) y cuájala igual.
- Doble capa: dos láminas (hidratadas) con el huevo entre medias para un bocado más “hojaldre”.
Trucos
- Controla la humedad: si empapas demasiado el papel, salpicará. Escúrrelo bien.
- Temperatura: medio/medio-alto. A fuego bajo queda gomoso; a fuego muy alto se quema antes de que el huevo cuaje.
- Sartén y espacio: usa una sartén un poco más grande que la lámina; si se pega, unta el papel con una gota de aceite por la cara superior al ponerlo.
¿Es “saludable” y seguro?
- Sí, el papel de arroz es comestible (arroz + tapioca), apto sin gluten.
- No “absorbe” menos aceite que un huevo frito normal; la gracia es la textura, no adelgazar el plato.
- Si prefieres yema poco hecha, recuerda las recomendaciones habituales para niños, embarazadas o personas de riesgo: mejor cuajar bien.
- Evita salpicaduras: tapa durante el cocinado y no hidrates en exceso la lámina.
Es ideal para el arroz jazmín, noodles salteados, aguacate tostado, cremas de verduras, o como snack con dip de soja-sésamo. También funciona en airfryer (190 °C, 6–8 min; pincela con aceite).
