Adiós a los arándanos: los expertos no recomiendan comerlos si tienes alguno de estos problemas
Los arándanos son un fruto silvestre con muchos beneficios, pero no para todas las personas
¿Son buenos los dátiles para perder peso?
Los arándanos son una fruta silvestre tiene su origen en el norte de Europa, Asia y América. Esta fruta es una de las más demandadas por los consumidores gracias a su versatilidad, dulzor y comodidad.
Estas bayas de color morado son el mejor aliado para picotear entre horas y un `topping´ para introducir en cualquiera de tus comidas para saciarte con una reducción de calorías. La versatilidad de este alimento permite realizar una serie de combinaciones y recetas irresistibles.
Beneficios de comer estas bayas
- Fruta única. No hay una fruta que aporte tantas propiedades positivas para el cuerpo como los arándanos.
- Perdida de peso. Esta fruta es perfecta para incluirla en tu dieta, además gracias a su dulzor te sacia la ansiedad de comer dulces.
- Valores nutricionales. Gracias a su contenido en antioxidantes y el aporte nutritivo que garantizan al ser humano hace que su consumo sea beneficioso para la salud de las personas.
- Mejora las defensas. Ayuda a prevenir resfriados u otras enfermedades debido a su aporte de vitamina A, B y C.
¿Qué personas no deben comer arándanos?
- Personas que tomen medicación anticoagulante. Consumir arándanos en abundancia puede provocar la aparición de coágulos si toma ciertos medicamentos. Esto se debe a que esta fruta contiene un alto contenido de vitamina K, imprescindible para la coagulación de la sangre.
- Personas que no acostumbren a tomar fibra. Esta fruta silvestre es rica en fibra, por lo tanto, si una persona no tiene costumbre de tomar y abusa de ellos le provocará problemas digestivos como gases, diarrea o hinchazón.
- Alérgicos. Las personas alérgicas a esta fruta no pueden tomar porque podrían tener problemas de salud como náuseas, vómitos, reflujo, dolores corporales, diarrea o hinchazón. Aunque no es muy común tener alergia a este alimento.
- Diabéticos. Gracias al consumo de arándanos es posible controlar los niveles de azúcar, pero esto podría tener un efecto para las personas que toman medicación para combatir la diabetes. Esto se debe a que la participación de esta fruta junto con otra puede provocar hipoglucemia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias
- La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en Gran Canaria
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- El nuevo delantero de la UD Las Palmas llega el martes y un Spiderman en Barranco Seco
- Miles de personas presencian la quema de Fuegos Artificiales de las Fiestas de San Lorenzo
- El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI
- Italia se sirve en el Carrizal: el rincón de horno de leña que conquista con cada bocado
- Dos vecinas de Telde mueren en un accidente en León durante sus vacaciones