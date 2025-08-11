Adiós a los arándanos: los expertos no recomiendan comerlos si tienes alguno de estos problemas

Los arándanos son un fruto silvestre con muchos beneficios, pero no para todas las personas

Si perteneces a este grupo de personas no deberías comer arándanos

Luis Miguel Mora

Los arándanos son una fruta silvestre tiene su origen en el norte de Europa, Asia y América. Esta fruta es una de las más demandadas por los consumidores gracias a su versatilidad, dulzor y comodidad.

Estas bayas de color morado son el mejor aliado para picotear entre horas y un `topping´ para introducir en cualquiera de tus comidas para saciarte con una reducción de calorías. La versatilidad de este alimento permite realizar una serie de combinaciones y recetas irresistibles.

Beneficios de comer estas bayas

  • Fruta única. No hay una fruta que aporte tantas propiedades positivas para el cuerpo como los arándanos.
  • Perdida de peso. Esta fruta es perfecta para incluirla en tu dieta, además gracias a su dulzor te sacia la ansiedad de comer dulces.
  • Valores nutricionales. Gracias a su contenido en antioxidantes y el aporte nutritivo que garantizan al ser humano hace que su consumo sea beneficioso para la salud de las personas.
  • Mejora las defensas. Ayuda a prevenir resfriados u otras enfermedades debido a su aporte de vitamina A, B y C.

¿Qué personas no deben comer arándanos?

  • Personas que tomen medicación anticoagulante. Consumir arándanos en abundancia puede provocar la aparición de coágulos si toma ciertos medicamentos. Esto se debe a que esta fruta contiene un alto contenido de vitamina K, imprescindible para la coagulación de la sangre.
  • Personas que no acostumbren a tomar fibra. Esta fruta silvestre es rica en fibra, por lo tanto, si una persona no tiene costumbre de tomar y abusa de ellos le provocará problemas digestivos como gases, diarrea o hinchazón.
  • Alérgicos. Las personas alérgicas a esta fruta no pueden tomar porque podrían tener problemas de salud como náuseas, vómitos, reflujo, dolores corporales, diarrea o hinchazón. Aunque no es muy común tener alergia a este alimento.
  • Diabéticos. Gracias al consumo de arándanos es posible controlar los niveles de azúcar, pero esto podría tener un efecto para las personas que toman medicación para combatir la diabetes. Esto se debe a que la participación de esta fruta junto con otra puede provocar hipoglucemia.

