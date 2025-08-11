Adios al agua normal: una influencia explica por qué debes beberla con gas a partir de ahora

Esta bebida es demandada por muchos consumidores pero se preguntan si es beneficiosa para la salud

El agua con gas un produco imprecindible para combatir las altas temperaturas

El agua con gas un produco imprecindible para combatir las altas temperaturas / Agencias

Luis Miguel Mora

El agua con gas en una bebida muy consumida, ya que en muchas ocasiones la utilizan como sustituta de las bebidas azucaradas. Hay quienes prefieren tomar esta bebida que una llena de calorías, pero ¿es realmente saludable el agua con gas?

Esta bebida es un agua ácida con anhídrido carbónico. Luego existen diferentes tipos a destacar entre la sin gas y la con más, sin entrar en más detalles. El agua puede obtener sus burbujas de manera natural, es decir, del manantial o puede conseguirlas a presión que sería como se elabora la que tiene gas.

Las funciones del agua con y sin gas son las mismas, hidratan al organismo y aportan sales minerales imprescindibles para garantizar un buen funcionamiento.

¿Es perjudicial esta bebida?

La respuesta es no, esta bebida es exactamente igual que el agua normal. Por lo tanto, hidrata, sacia y no tienen calorías. La única diferencia que existe entre ambas es la cantidad de burbujas que llevan en su interior, pero esto no es un problema porque lo que puede ocurrir es que te sientas más hinchado, pero eso no es un problema.

Otro de los síntomas que puede ocurrir si la tomas con prisa es hipo o indigestión. Esto es algo que puede ocurrir también con otras bebidas o alimentos.

Las prisas nunca son una buena aliada a la hora de tomar algo, ya que puede provócate serios problemas estomacales. Lo ideal es comer con tranquilidad para que esto no ocurra.

¿Sabes qué beneficios tiene para el corazón comer al menos un aguacate a la semana?

Beneficios de beber agua con gas

  • Saciante. Ayuda a generar presión en las paredes del estómago, generando así una sensación de control del apetito.
  • Hidrata como la sin gas. En verano la hidratación es fundamental y esta agua y la normal hidratan de la misma manera.
  • No tiene calorías. Al ser un agua natural con ácido carbónico no aporta ninguna caloría. Sin embargo, las burbujas la hace más refrescante y se convierte en una bebida para refrescarse en verano. Esta bebida se puede personalizar con aromas y frutas para ofrecer un sabor más característico y personal.

Tipos de agua con gas

  • Agua reforzada con gas del mismo manantial. Cuando su contenido en anhídrido carbónico es superior cuando se envasa.
  • Agua con gas carbónico añadido. Se le añade anhídrido carbónico que no proviene del mismo manantial.
  • Agua carbónica natural. Cuando su contenido en anhídrido carbónico es igual cuando se envasa.

