¿Amante de la Coca Cola? Aquí tienes la receta secreta que puedes hacer en 5 minutos (y sabe como la original)
Una cola casera con notas cítricas, especiadas y balsámicas, lista para personalizar en dulzor y burbuja. Ideal para sorprender en casa con algo diferente
¿La “receta secreta” de la cola en casa? Obviamente no es la fórmula de Coca-Cola, pero este sirope infusionado con hierbas, cítricos y especias te dará una bebida sorprendentemente cercana y 100% casera.
Además, puedes hacerla con sifón o simplemente con agua con gas.
A continuación te contamos todo lo necesario para sorprenderte con un sabor único.
Ingredientes
- 15 g de hojas de cilantro
- 200 ml de agua
- Zumo de 2 limones
- 3 g de jengibre fresco (laminado)
- 1 anís estrellado
- 1 rama de canela
- Piel de 1 naranja y 1 limón (solo la parte coloreada)
- 2 cucharadas de café (líquido muy concentrado o espresso)
- 100 ml de salsa/jarabe de caramelo (casero o comercial)
- 400 ml de agua (para sifón)
- Si no usas sifón, sustituye por 400 ml de agua con gas muy fría.
Elaboración
- Tritura & calienta (sin hervir).- Tritura el cilantro con los 200 ml de agua y cuela. Lleva ese líquido a un cazo con el jengibre, canela, pieles cítricas, zumo de limón, anís estrellado y el café. Calienta hasta que esté muy caliente pero sin llegar a ebullición.
- Infusiona.- Apaga el fuego, tapa el cazo (papel film o tapa) y deja infusionar 20 min para extraer aceites esenciales. Cuela fino.
- Haz el sirope base.- Mezcla ese líquido con los 100 ml de caramelo hasta integrar. Prueba y ajusta dulzor (añade un poco más de caramelo si te gusta más dulce).
- Carbonata o mezcla con gas.
- Con sifón de cocina: añade 400 ml de agua al sirope, vierte en el sifón, carga con CO₂, agita y enfría en nevera antes de servir.
- Sin sifón: mezcla el sirope con 400 ml de agua con gas bien fría en una jarra, remueve suave y sirve al momento.
Cómo servirla (y bordarla)
- Hielo en vaso alto + rodaja fina de naranja o limón.
- Si quieres un matiz clásico, 1–2 gotas de vainilla pura (opcional).
- Ajusta el dulzor con más caramelo o el frescor con un chorrito extra de zumo de limón.
Consejos y seguridad
- No hiervas la infusión: mantiene aromas más limpios y evita amargor.
- En el sifón, respeta la carga y el llenado indicados por el fabricante y enfría bien (el frío retiene mejor el CO₂).
- Guarda el sirope base en nevera hasta 5 días en frasco cerrado; la versión ya gasificada se disfruta mejor en las primeras 24–48 h.
Resultado: una cola casera con notas cítricas, especiadas y balsámicas, lista para personalizar en dulzor y burbuja. Ideal para sorprender en casa con algo diferente… y hecho por ti.
