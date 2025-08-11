¿Amante de la Coca Cola? Aquí tienes la receta secreta que puedes hacer en 5 minutos (y sabe como la original)

¿La “receta secreta” de la cola en casa? Obviamente no es la fórmula de Coca-Cola, pero este sirope infusionado con hierbas, cítricos y especias te dará una bebida sorprendentemente cercana y 100% casera.

Además, puedes hacerla con sifón o simplemente con agua con gas.

A continuación te contamos todo lo necesario para sorprenderte con un sabor único.

Ingredientes

15 g de hojas de cilantro

200 ml de agua

Zumo de 2 limones

3 g de jengibre fresco (laminado)

(laminado) 1 anís estrellado

1 rama de canela

Piel de 1 naranja y 1 limón (solo la parte coloreada)

de 1 y 1 (solo la parte coloreada) 2 cucharadas de café (líquido muy concentrado o espresso)

(líquido muy concentrado o espresso) 100 ml de salsa/jarabe de caramelo (casero o comercial)

(casero o comercial) 400 ml de agua (para sifón)

(para sifón) Si no usas sifón, sustituye por 400 ml de agua con gas muy fría.

Elaboración

Tritura & calienta (sin hervir).- Tritura el cilantro con los 200 ml de agua y cuela. Lleva ese líquido a un cazo con el jengibre, canela, pieles cítricas, zumo de limón, anís estrellado y el café. Calienta hasta que esté muy caliente pero sin llegar a ebullición. Infusiona.- Apaga el fuego, tapa el cazo (papel film o tapa) y deja infusionar 20 min para extraer aceites esenciales. Cuela fino. Haz el sirope base.- Mezcla ese líquido con los 100 ml de caramelo hasta integrar. Prueba y ajusta dulzor (añade un poco más de caramelo si te gusta más dulce). Carbonata o mezcla con gas.

Con sifón de cocina: añade 400 ml de agua al sirope, vierte en el sifón, carga con CO₂ , agita y enfría en nevera antes de servir.

añade al sirope, vierte en el sifón, , agita y en nevera antes de servir. Sin sifón: mezcla el sirope con 400 ml de agua con gas bien fría en una jarra, remueve suave y sirve al momento.

Cómo servirla (y bordarla)

Hielo en vaso alto + rodaja fina de naranja o limón .

. Si quieres un matiz clásico, 1–2 gotas de vainilla pura (opcional).

pura (opcional). Ajusta el dulzor con más caramelo o el frescor con un chorrito extra de zumo de limón.

Consejos y seguridad

No hiervas la infusión: mantiene aromas más limpios y evita amargor.

En el sifón , respeta la carga y el llenado indicados por el fabricante y enfría bien (el frío retiene mejor el CO₂).

, respeta la indicados por el fabricante y enfría bien (el frío retiene mejor el CO₂). Guarda el sirope base en nevera hasta 5 días en frasco cerrado; la versión ya gasificada se disfruta mejor en las primeras 24–48 h.

Resultado: una cola casera con notas cítricas, especiadas y balsámicas, lista para personalizar en dulzor y burbuja. Ideal para sorprender en casa con algo diferente… y hecho por ti.