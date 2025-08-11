¿Amante de la Coca Cola? Aquí tienes la receta secreta que puedes hacer en 5 minutos (y sabe como la original)

Una cola casera con notas cítricas, especiadas y balsámicas, lista para personalizar en dulzor y burbuja. Ideal para sorprender en casa con algo diferente

Vaso de un refresco de cola

Vaso de un refresco de cola / ED

Jaime Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

¿La “receta secreta” de la cola en casa? Obviamente no es la fórmula de Coca-Cola, pero este sirope infusionado con hierbas, cítricos y especias te dará una bebida sorprendentemente cercana y 100% casera.

Además, puedes hacerla con sifón o simplemente con agua con gas.

A continuación te contamos todo lo necesario para sorprenderte con un sabor único.

Ingredientes

  • 15 g de hojas de cilantro
  • 200 ml de agua
  • Zumo de 2 limones
  • 3 g de jengibre fresco (laminado)
  • 1 anís estrellado
  • 1 rama de canela
  • Piel de 1 naranja y 1 limón (solo la parte coloreada)
  • 2 cucharadas de café (líquido muy concentrado o espresso)
  • 100 ml de salsa/jarabe de caramelo (casero o comercial)
  • 400 ml de agua (para sifón)
  • Si no usas sifón, sustituye por 400 ml de agua con gas muy fría.

Elaboración

  1. Tritura & calienta (sin hervir).- Tritura el cilantro con los 200 ml de agua y cuela. Lleva ese líquido a un cazo con el jengibre, canela, pieles cítricas, zumo de limón, anís estrellado y el café. Calienta hasta que esté muy caliente pero sin llegar a ebullición.
  2. Infusiona.- Apaga el fuego, tapa el cazo (papel film o tapa) y deja infusionar 20 min para extraer aceites esenciales. Cuela fino.
  3. Haz el sirope base.- Mezcla ese líquido con los 100 ml de caramelo hasta integrar. Prueba y ajusta dulzor (añade un poco más de caramelo si te gusta más dulce).
  4. Carbonata o mezcla con gas.
  • Con sifón de cocina: añade 400 ml de agua al sirope, vierte en el sifón, carga con CO₂, agita y enfría en nevera antes de servir.
  • Sin sifón: mezcla el sirope con 400 ml de agua con gas bien fría en una jarra, remueve suave y sirve al momento.

Cómo servirla (y bordarla)

  • Hielo en vaso alto + rodaja fina de naranja o limón.
  • Si quieres un matiz clásico, 1–2 gotas de vainilla pura (opcional).
  • Ajusta el dulzor con más caramelo o el frescor con un chorrito extra de zumo de limón.

Consejos y seguridad

  • No hiervas la infusión: mantiene aromas más limpios y evita amargor.
  • En el sifón, respeta la carga y el llenado indicados por el fabricante y enfría bien (el frío retiene mejor el CO₂).
  • Guarda el sirope base en nevera hasta 5 días en frasco cerrado; la versión ya gasificada se disfruta mejor en las primeras 24–48 h.

Resultado: una cola casera con notas cítricas, especiadas y balsámicas, lista para personalizar en dulzor y burbuja. Ideal para sorprender en casa con algo diferente… y hecho por ti.

