Nadie lo limpia y es muy importante hacerlo: el rincón de tu cocina que más suciedad acumula

La cocina es una de las habitaciones de nuestra casa que más higiene debe tener, porque en ella pasamos gran parte del día, además de ser el espacio donde se prepara la comida. Por eso, tenemos que cuidarla y limpiarla de bacterias y gérmenes que contaminen nuestros alimentos.

A pesar de todo esto, existe un rincón de nuestra cocina que siempre pasa desapercibido, pero que acumula muchas bacterias. Los expertos en limpieza recomiendan fijarse en él e higienizarlo constantemente para la suciedad no afecte a la preparación de tus alimentos.

Limpia es especiero

Se han dado numerosos casos de intoxicación alimentaria por no tener cuidados los lugares donde se guarda la comida que guardamos a diario. Uno de estos espacios es el especiero, un pequeño armario que está en muchos hogares y que guarda los tarros de las especias como: la sal, pimienta, canela, orégano, curri, y una infinidad de pequeños botes que condimentan nuestros menús.

Sé constante y limpia para no contaminar la comida

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU. hizo un estudio a casi 400 ciudadanos a los que se les pidió que prepararan un pastel de pavo en su cocina.

Las especias pueden estar contaminadas de gérmenes / ShutterStock

Para hacer este plato únicamente tenían que usar albahaca, pimienta y sal para darle sabor a la masa. Los responsables de la investigación colocaron un indicador en la cocina para registrar los condimentos que se agregaban.

Gracias al marcador, los investigadores lograron observar cómo los participantes tocaban ciertas superficies y diseminaban bacterias por toda la cocina. Aunque era esperado encontrar bacterias en lugares como en la tabla de cortar, el fregadero y los cuchillos empleados, cerca de la mitad del tiempo que los participantes pasaron cocinando, el marcador fue hallado en los frascos de especias que manipulaban.

Algo tan pequeño puede hacer un daño muy grande

Esto sugiere que las áreas de mayor riesgo en la cocina podrían no ser la tabla de cortar, el mostrador o el fregadero, sino más bien los tarros de especias. Por tanto, tu especiero podría ser la fuente de contaminación alimentaria por el gran número de sustancias peligrosas que hay que pueden generar bacterias y moho, así que límpialo bien para evitar problemas.