¿Pueden sancionarte por usar el móvil en el trabajo? Esto dice el abogado laboralista Juanma Lorente

En España, tu empresa no puede multarte en dinero por usar el móvil porque las multas de haber están prohibidas por el Estatuto de los Trabajadores.

Sí puede amonestarte, suspenderte de empleo y sueldo o, en casos graves y si hay una prohibición clara y comunicada, incluso despedirte.

El abogado laboralista Juanma Lorente lo explica.

Marco legal

El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores permite sancionar incumplimientos, pero prohíbe sanciones económicas (“multa de haber”) o recortar vacaciones por razones disciplinarias. Es decir, no te pueden “poner una multa” por mirar el móvil. Las sanciones válidas son las previstas en el convenio o en el régimen interno (amonestaciones, suspensiones, despido según gravedad y proporcionalidad).

Además, el empresario tiene el deber de informar por escrito de las condiciones esenciales y normas aplicables. Si la empresa quiere limitar el uso del móvil, lo sensato es incluirlo en el contrato, un anexo o un protocolo interno comunicado. Sin esa base, sancionar es mucho más difícil.

Prohibición expresa

El abogado laboralista Juanma Lorente viene explicando en redes que, sin una prohibición expresa y comunicada (contrato/anexo/normativa interna), no cabe sancionarte por el mero uso del móvil.

Otra cosa es si afecta al rendimiento, seguridad o desobedece una orden legítima. En su contenido divulgativo aborda precisamente “qué pasa si tu jefe te pilla con el móvil”.

Esa misma idea la recogen artículos de prensa económica: si no hay referencia en convenio o norma interna, no deberían sancionarte por usar el móvil, sí podrían si afecta al desempeño.

Cuando sí puede haber sanción (incluso despido)

Política expresa y conocida : si la empresa prohíbe expresamente el uso del móvil en tiempo de trabajo y lo ha comunicado, los tribunales han avalado sanciones severas. Ejemplo: STSJ Navarra 230/2020 (8-10-2020) , que confirmó un despido por uso excesivo del móvil expresamente prohibido .

: si la empresa el uso del móvil en tiempo de trabajo y lo ha comunicado, los tribunales han avalado sanciones severas. Ejemplo: , que confirmó un por uso del móvil . Seguridad y prevención: en puestos de riesgo (maquinaria, conducción, etc.) operar con móvil puede vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos (art. 29: obligación del trabajador de seguir las medidas de seguridad), justificando la sanción.

Cuando no (o es más discutible)

Sin norma previa y sin aviso: hay fallos que tumban sanciones o despidos cuando no existía una política clara ni advertencias previas sobre el móvil. Ejemplo reciente: despido declarado improcedente a una camarera porque la empresa no acreditó haberle advertido ni tener norma clara (caso difundido por prensa en 2024).

Guía práctica