¿Pueden sancionarte por usar el móvil en el trabajo? Esto dice el abogado laboralista Juanma Lorente
El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores permite sancionar incumplimientos, pero prohíbe sanciones económicas
En España, tu empresa no puede multarte en dinero por usar el móvil porque las multas de haber están prohibidas por el Estatuto de los Trabajadores.
Sí puede amonestarte, suspenderte de empleo y sueldo o, en casos graves y si hay una prohibición clara y comunicada, incluso despedirte.
El abogado laboralista Juanma Lorente lo explica.
Marco legal
El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores permite sancionar incumplimientos, pero prohíbe sanciones económicas (“multa de haber”) o recortar vacaciones por razones disciplinarias. Es decir, no te pueden “poner una multa” por mirar el móvil. Las sanciones válidas son las previstas en el convenio o en el régimen interno (amonestaciones, suspensiones, despido según gravedad y proporcionalidad).
Además, el empresario tiene el deber de informar por escrito de las condiciones esenciales y normas aplicables. Si la empresa quiere limitar el uso del móvil, lo sensato es incluirlo en el contrato, un anexo o un protocolo interno comunicado. Sin esa base, sancionar es mucho más difícil.
Prohibición expresa
El abogado laboralista Juanma Lorente viene explicando en redes que, sin una prohibición expresa y comunicada (contrato/anexo/normativa interna), no cabe sancionarte por el mero uso del móvil.
Otra cosa es si afecta al rendimiento, seguridad o desobedece una orden legítima. En su contenido divulgativo aborda precisamente “qué pasa si tu jefe te pilla con el móvil”.
Esa misma idea la recogen artículos de prensa económica: si no hay referencia en convenio o norma interna, no deberían sancionarte por usar el móvil, sí podrían si afecta al desempeño.
Cuando sí puede haber sanción (incluso despido)
- Política expresa y conocida: si la empresa prohíbe expresamente el uso del móvil en tiempo de trabajo y lo ha comunicado, los tribunales han avalado sanciones severas. Ejemplo: STSJ Navarra 230/2020 (8-10-2020), que confirmó un despido por uso excesivo del móvil expresamente prohibido.
- Seguridad y prevención: en puestos de riesgo (maquinaria, conducción, etc.) operar con móvil puede vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos (art. 29: obligación del trabajador de seguir las medidas de seguridad), justificando la sanción.
Cuando no (o es más discutible)
- Sin norma previa y sin aviso: hay fallos que tumban sanciones o despidos cuando no existía una política clara ni advertencias previas sobre el móvil. Ejemplo reciente: despido declarado improcedente a una camarera porque la empresa no acreditó haberle advertido ni tener norma clara (caso difundido por prensa en 2024).
Guía práctica
- Pregunta y guarda: pide por escrito la política de uso del móvil o revisa convenio y protocolos internos. Si no existe, es difícil que te sancionen solo por mirarlo puntualmente.
- Rendimiento y seguridad primero: evita el móvil cuando comprometa la productividad o la seguridad (maquinaria, conducción, trabajos en altura…). Ahí sí hay base legal para sancionar.
- Órdenes legítimas: si tu mando te indica no usar el móvil en el puesto y te avisa de que hay política al respecto, cumple: la desobediencia sí es sancionable.
- Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias
- La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en Gran Canaria
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- El nuevo delantero de la UD Las Palmas llega el martes y un Spiderman en Barranco Seco
- Miles de personas presencian la quema de Fuegos Artificiales de las Fiestas de San Lorenzo
- El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI
- Islote de Lobos, la joya natural malherida
- Italia se sirve en el Carrizal: el rincón de horno de leña que conquista con cada bocado