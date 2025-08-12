¿Eres de los que no hace la cama? Los expertos en salud recomiendan hacerla todos los días para conseguir estos beneficios

La limpieza y el orden son dos aspectos fundamentales en todos los hogares, porque una casa bien emparejada te asegura tener un entorno de convivencia sano que aumenta tu bienestar. El orden comienza desde que te levantas hasta que te acuestas, por eso hacer tu cama es un paso fundamental en ese proceso.

Si hay algo que nos enseñan a todos desde pequeños es a hacer nuestra cama antes de salir de casa, lo que no nos explican son todos los beneficios que tiene para nuestra salud hacerlo todos los días. Esta rutina de ordenar y airear las sábanas para acabar poniéndolas sobre el colchón nos crean unos hábitos saludables para nuestra mente y para nuestro cuerpo.

Estos son los beneficios que te reportará hacer la cama todos los días / La Provincia

Lo que dice la ciencia

Según un estudio reciente de la Universidad de Manchester, el 73% de las personas que hacen la cama todos los días reportan sentirse más motivados y productivos a lo largo del día. Además, un 67% de los encuestados asegura que dormir en una cama hecha les ayuda a descansar mejor y despertarse con más energía.

Esto tiene una traducción muy simple: el orden nos gusta y nos tranquiliza. Esta es la razón que también respaldan numerosas investigaciones que se apoyan en que una cama bien hecha nos ayuda a descansar, y ese descanso nos aporta vitalidad para todo el día. Si repetimos la rutina, conseguiremos un aumento notable en nuestra salud.

Los beneficios de hacer la cama:

Reduce el estrés: Un dormitorio ordenado genera una sensación de paz y tranquilidad que te ayudará a comenzar el día con menos estrés.

Un dormitorio ordenado genera una sensación de paz y tranquilidad que te ayudará a comenzar el día con menos estrés. Aumenta la productividad: Completar una tarea sencilla como hacer la cama te da una sensación de logro que te motiva a seguir siendo productivo durante el día.

Completar una tarea sencilla como hacer la cama te da una sensación de logro que te motiva a seguir siendo productivo durante el día. Mejora la calidad del sueño: Dormir en una cama hecha te ayuda a mantener una postura correcta durante la noche, lo que se traduce en un sueño más reparador.

Dormir en una cama hecha te ayuda a mantener una postura correcta durante la noche, lo que se traduce en un sueño más reparador. Reduce la presencia de ácaros: Tender la cama ayuda a eliminar el polvo y los ácaros que se acumulan en las sábanas y la ropa de cama, previniendo alergias y problemas respiratorios.

Tender la cama ayuda a eliminar el polvo y los ácaros que se acumulan en las sábanas y la ropa de cama, previniendo alergias y problemas respiratorios. Ahorra tiempo: Tener la cama hecha te ahorra tiempo por la mañana, ya que no tendrás que preocuparte por arreglarla antes de salir de casa.

La mejor manera de hacer la cama en 1 minuto

A pesar de todas las ventajas que tiene hacer la cama, este es un proceso tedioso que nos consume un tiempo que no tenemos por la mañana. Para ahorrar minutos, utiliza este sencillo truco para dejarlo todo ordenado antes de cerrar la puerta: