¿Eres de los que no limpia el suelo? Los expertos recomiendan seguir estos consejos para tenerlo siempre brillante

La limpieza es un aspecto fundamental en todos los hogares, porque una casa limpia te asegura tener un entorno de convivencia sano y aumenta tu bienestar. Siempre se deben conocer los períodos más oportunos para hacer tus tareas, porque de no hacerlas, se ensuciarán muchos tus muebles y el suelo, pero si lo haces en exceso, todo esto se llegará a estropear.

Mantener un hogar limpio y ordenado no solo es una cuestión de estética, sino que también es fundamental para la salud y el bienestar de quienes lo habitan. Un espacio libre de suciedad, polvo y gérmenes previene la aparición de enfermedades respiratorias, alergias e infecciones. Según un estudio publicado en la revista estadounidense especializada ciencias 'Environmental Health Perspectives', la exposición a altos niveles de polvo y ácaros en el hogar puede aumentar el riesgo de desarrollar asma y otras enfermedades respiratorias, especialmente en niños.

Por otro lado, la limpieza regular ayuda a eliminar los gérmenes que pueden causar infecciones, como la gripe, el resfriado común y las infecciones estomacales.

Fregar lo justo

Hay personas que friegan su piso cada mucho tiempo, pero también hay otras que lo hacen constantemente, lo que no saben es que ambos están equivocados, porque no existe un tiempo ideal para hacerlo. Los expertos hablan de que en algo intermedio está la justa medida, y también depende de la zona del hogar se tiene que ser más o menos incisivo. Quizás, lo más apropiado es hacer estas tareas una vez a la semana, pero todo depende de dónde vivas.

La obligación de mantener los suelos limpios puede parecer nunca acabar, ya que la suciedad constantemente entra en casa y, cuando lo hace, es crucial fregar. Es fundamental mantener especialmente limpias las áreas de la casa por donde más se transita, como la entrada, la cocina, el baño y los pasillos. También es muy importante pasar una mopa húmeda al menos una vez a la semana. Sin embargo, si tienes una familia numerosa o mascotas, es probable que necesites hacerlo con mayor frecuencia.

Sé constante

Un hogar desordenado y caótico afecta negativamente la concentración y la productividad. Un análisis realizado por la Universidad de Princeton encontró que las personas que trabajan en un espacio desordenado tienen más dificultad para concentrarse y completar tareas. Vivir en un entorno limpio y ordenado tiene un impacto positivo en el estado de ánimo. Otra investigación publicada en la revista "Psychological Science" encontró que las personas que viven en casas limpias se sienten más felices y menos estresadas que las que viven en casas desordenadas.

