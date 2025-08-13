Adiós a las freidoras de aire: este es el motivo por el que los expertos recomiendan retirarla

El electrodoméstico de moda es, sin duda, la freidora de aire: este artículo a caballo entre un microondas y un horno llegó a nuestras vidas con la promesa de llevar una dieta equilibrada y una vida mucho más fitness pero con el paso del tiempo se ha demostrado que su simple presencia en la cocina no es suficiente para provocar el cambio de hábitos que todos estamos deseando hacer.

La moda de la air fryer ha hecho que muchos hogares cuenten ahora con este dispositivo, que permite 'freír' los alimentos sin utilizar aceite y gastando mucha menos electricidad, pero según explican los expertos, no es tan beneficiosa como parece.

Saca el máximo partido a tu freidora de aire con estos 5 accesorios. / La Provincia

La razón de los expertos para evitar las freidoras de aire

La farmacéutica y dietista más exitosa de la televisión, Boticaria García, ha hablado de en La Sexta sobre este electrodoméstico que venía a sustituir a cualquier otra forma de preparar alimentos por una opción más sana. Aunque ha reconocido que "usa menos aceite, es bueno para la salud y bueno para el bolsillo y hay menos sustancias tóxicas para la fritura", Boticaria también ha querido dejar claro que tiene sus inconvenientes.

Según el punto de vista de la especialista en nutrición, la freidora de aire "tarda más, el tamaño del aparato condiciona las raciones y no sirve para todos los productos". Además del tiempo que dedica este electrodoméstico a cocinar los alimentos, la experta también ha querido poner el foco en otro asunto: "Depende de qué solamos cocinar en casa. Si como muchos fritos, pues te va a ayudar a disminuir la cantidad de aceite, pero si no comes muchos fritos y empiezas a dejar de cocinar al vapor o verduras frescas por meter cosas en el cacharro, pues no. Puede ser contraproducente".