Adiós al pasaporte: con este truco podrás viajar solo con tu DNI

Siempre es imprescindible llevar el DNI encima, sobre todo cuando sales fuera de casa y realizas un viaje largo, porque este es el documento más importante para identificarte y llevar un control. Para entrar a otros países, principalmente los que no forman parte de la Unión Europea, será obligatorio también tu pasaporte, para que quede el registro de entrada y salida de las fronteras. Sin embargo, hay otros países extracomunitarios en los que podrás pasar usando tu Documento Nacional de Identidad.

Da igual donde viajes, lleva siempre una identificación encima

En un mundo cada vez más interconectado, donde las fronteras se difuminan, los viajes internacionales se han convertido en una actividad habitual para millones de personas. Sin embargo, detrás del encanto de descubrir nuevos lugares y culturas, se encuentra la necesidad de cumplir con una serie de requisitos y formalidades legales para garantizar una estancia segura y sin contratiempos. Entre estos requisitos, la identificación personal juega un papel fundamental, actuando como llave de acceso a un sinfín de posibilidades.

Los métodos de identificación para turistas varían en función del destino, la nacionalidad del viajero y el tipo de viaje que se realice. Desde pasaportes y visados hasta licencias de conducir internacionales y certificados de vacunación, la documentación necesaria puede ser un amplio abanico de documentos que exige organización y previsión por parte del viajero.

Estos son los documentos más comunes para cruzar una frontera:

Es el más básico de todos, y solo te dará acceso a un número limitado de países en los que exista un convenio o regulación especial. Pasaporte: El documento de viaje internacional por excelencia, imprescindible para la mayoría de los destinos.

Permiso de entrada adicional al pasaporte, requerido por algunos países en función de la nacionalidad del viajero. Boleto de avión: Comprueba la vigencia mínima requerida para tu destino.

En importante que los turistas se informen sobre las diferentes categorías de identificación existentes, así como las especificidades requeridas por cada país. De esta manera, evitarán sorpresas desagradables en los puntos de control migratorio.

Esta es la lista de países accesibles con tu DNI

Si has viajado a alguno de los países de la Unión Europea seguro que al bajar del avión no te han pedido ninguna identificación. Esto es porque uno de los objetivos de la UE es facilitar la movilidad libre de personas entre los estados miembro. Los estados a los que puedes pasar con tu DNI son los que están dentro del denominado Espacio Schengen, un área de libre circulación conformada por 26 países europeos que han eliminado los controles fronterizos en sus fronteras comunes.

Estos son los países que forman el Espacio Schengen para viajar sin pasaporte / Ministerio de Asuntos Exteriores

Esto significa que, si eres ciudadano de un país miembro, puedes viajar entre ellos sin necesidad de pasaporte ni control de aduanas, eso sí, tu DNI debe estar en vigor. Schengen se fundamenta en tres premisas:

Libre circulación de personas: Puedes viajar, trabajar, estudiar y vivir en cualquier país miembro del espacio Schengen sin necesidad de obtener permisos adicionales.

Puedes viajar, trabajar, estudiar y vivir en cualquier país miembro del espacio Schengen sin necesidad de obtener permisos adicionales. Eliminación de controles fronterizos: Los controles fronterizos fijos entre los países miembros han sido abolidos, lo que permite una circulación fluida de personas y mercancías.

Los controles fronterizos fijos entre los países miembros han sido abolidos, lo que permite una circulación fluida de personas y mercancías. Cooperación policial: Los países miembros cooperan estrechamente en materia de seguridad, compartiendo información y realizando operaciones conjuntas para combatir el crimen y el terrorismo.

Ya sea por tierra mar o aire, al poner un pie en alguno de estos territorios es como si estuvieras en España. También hay otros países con los que la Unión Europea tiene un pacto especial y puedes cruzar sus límites mostrando el DNI. En las fronteras de estos Estados sí existen controles especiales, al contrario que en la UE, pero tampoco te requerirán ningún documento más salvo que lo estimen oportuno.

Comprueba los requisitos establecidos por cada país y solo te queda disfrutar del viaje.

Países de la UE

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovenia

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

República Eslovaca

Rumanía

Suecia

Países europeos que no pertenecen a la UE