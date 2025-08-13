El truco de Google que nadie conoce: así puedes tener almacenamiento ilimitado gratis en Drive

Miles de millones de personas tienen una cuenta Google en sus dispositivos móviles, tablets y ordenadores, ya que es el navegador web más usado del momento gracias a la multitud de servicios y experiencias que ofrece. La empresa más reconocida de la compañía Alphabet cuenta con billones de interacciones en sus diferentes plataformas: Gmail, Maps, Drive, Discover... A pesar de todas sus ventajas, tiene un serio problema, el almacenamiento en la red.

Google ha ido ampliando su rango de acción, pasando de un simple buscador utilizado por centenares de personas, a ser uno de los tres gigantes tecnológicos del momento, junto con Meta (Facebook) y Amazon. Las tres empresas aglutinan gran parte del tráfico web mundial, pero si hay algo por lo que destaca la compañía de la 'G', es por ofrecer a todos sus usuarios una cuenta conjunta para todas las funcionalidades que posee: correo electrónico, nube para de documentos y archivos multimedia, compras online, etc.

Esto, a veces, es un serio problema porque el almacenamiento es muy limitado y las personas que quieren conseguir más gigas para guardar todo lo que tienen deben pagar alguno de sus planes de suscripción mensuales o anuales para ampliar la capacidad de las plataformas. Sin embargo, existe un truco para guardar todo lo que necesites sin límite de espacio.

Consigue almacenamiento ilimitado gratis en Google

Cuando te creas una cuenta de Google tienes un tope de capacidad de 15 GB para guardar tus cosas. Aunque parezca mucho, no lo es y esta se agota rápidamente cuando empiezas a recibir correos electrónicos, documentos, a subir fotos y vídeos y también, cuando realizas las diferentes tareas que tienes disponibles. Cuando te queda poco almacenamiento, el sistema te manda un aviso alertándote de que ya no podrás recibir ni realizar acciones si lo agotas. En ese momento también, te comunica que puedes ampliar el plan para pasar a uno mejor con más capacidad.

Google tiene cuatro planes:

Inicial: Gratuito con 15 GB de capacidad.

Gratuito con 15 GB de capacidad. Basic: 100 GB de capacidad por 0,49 euros al mes, durante los tres primeros meses, y a partir del cuarto, 1,99 €/mes o por 19,99 euros al año en un único pago.

100 GB de capacidad por 0,49 euros al mes, durante los tres primeros meses, y a partir del cuarto, 1,99 €/mes o por 19,99 euros al año en un único pago. Premium: 2 TB por 2,49 euros al mes, en los primeros tres meses, y 9,99 desde el cuarto o por 99,99 euros al año en un único pago.

2 TB por 2,49 euros al mes, en los primeros tres meses, y 9,99 desde el cuarto o por 99,99 euros al año en un único pago. AI Premium: 2 TB y la posibilidad de usar la IA de Alphabet. Es gratis los dos primeros meses, y luego, 21,99 euros al mes.

Diferentes planes y características que ofrece Google / One.Google

Puedes saltarte este escollo si sigues estos pasos creándote una cuenta nueva y haciendo la sincronización entre ambas para sí continuar recibiendo tus correos electrónicos y subiendo tus cosas a drive. Este debes hacer: