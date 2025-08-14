Adiós a los zapatos sucios: este es el truco de los expertos para blanquearlos

Hay prendas de vestir que todo el mundo tiene en su armario. Lo más común es contar con determinados artículos que son un básico y te sacan de cualquier apuro para vestir.

Pantalones, camisetas y zapatillas todo el mundo tiene algunos de estos aliados para vestir que no pasan de moda. Las prenda que están en contacto directo con nuestra piel las lavamos todos los días, en cambio, cuando decidimos limpiar las zapatillas para sacar las machas incrustadas no valen ni los trucos de toda la vida. Las zapatillas de tela en todas sus versiones no faltan en el armario de una amante de la moda y este tipo de lo más complejo para limpiar, especialmente cuando son blancas.

¿Cómo limpiar las zapatillas y que parezca que las acabas de estrenar?

Gracias a las redes sociales encontramos una multitud de trucos que en ocasiones funcionan, pero en otras son "fake". Sin embargo, ese truco te garantiza que tus zapatillas queden como nuevas si sigues todos sus pasos.

Este experimento es sencillo y económico, solo tiene que utilizar detergente y bicarbonato de sodio. Realizas una mezcla con estos dos productos mientras sumerges el calzado en agua caliente, esta combinación acaba convirtiéndose en una pasta y tras esto con la ayuda de un cepillo restriegas la mezcla sobre las zapatillas. A continuación, las introduces en la lavadora y tus zapatos saldrán como nuevos.

Truco viral y apto para todos los bolsillos

Se ha convertido en uno de los videos más aclamados por los usuarios de TikTok, dedo a que realmente obtienes buenos resultados y sin necesidad de gastarte el dinero en productos milagrosos que luego no consigue eliminar las manchas de manera definitiva.

Las zapatillas más complejas de limpiar son las de tela, es por eso que este remedio te ayuda a limpiarlas sin esfuerzo. En cambio, el resto de zapatillas tiene fama de limpiarse con facilidad de manera sencilla, pero solo se quedan como el primer día si utilizas el truco viral.