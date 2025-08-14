Los somelliers recomiendan este vino: cuesta menos de 15€ y lo compran hasta los ricos

Siempre se ha recomendado tomar una copa de vino al día porque es beneficioso para la salud. Para llevar a cabo esta rutina, no hace falta que sea una botella de alta gama hay que buscar un vino acertado a nivel calidad-precio.

Para beber un buen vino no hace falta pagar un alto precio, además es una bebida imprescindible en muchos hogares, especialmente en celebraciones, y la podemos encontrar en cualquier supermercado de nuestro país.

PI STUDIO

Estas son las categorías de vino

Jóvenes. Se trata de vinos que se pueden consumir sin necesidad que pase un tiempo de maduración, también se les conocen con el nombre de vinos del año. Crianza. Los vinos tintos de esta categoría deben tener una maduración de 24 meses mínima, de los cuales la mitad debe ser en barricas de roble. En el caso de los blancos y rosados deben ser seis meses para alcanzar la categoría crianza. Reserva. Para conseguir estos vinos se utilizan las mejores añadas. El tiempo de maduración deben ser 36 meses y de ese tiempo un año mínimo en barricas. En cambio, los blancos y rosados necesitan un envejecimiento de dos años de los cuales seis meses deben estar en barricas. Gran Reserva. Este tipo es más exclusivo, para su elaboración se utilizan las mejores cosechas. En el caso del tinto para convertirse en Gran Reserva deben de pasar dos años en barricas de roble y tres en botella. En cuanto a los blancos y rosados, su tiempo de envejecimiento no puede ser inferior a cuatro años.

Vino económico y de calidad

Organizas una cena en casa y buscas sorprender a tus invitados con un vino de calidad, pero sin que se dispare de precio. Con esta botella de vino lo conseguirás, su calidad conquista los paladares más sofisticados.

Este vino es conocido por todos los amantes de esta bebida, ya que lo podemos encontrar en tinto, blanco y rosado. Su precio puede variar dependiendo el lugar en el que se compre y el año de Crianza que se busque, pero no será muy elevado.

Se trata del vino Ramón Bilbao Crianza, un vino elaborado con 100% uva tempranillo. Intensidad media, con aromas de fruta negra, ciruela u cereza negra. Notas de regaliz, pimienta negra y especias dulces, todo ello bien integrado crea la aparición de aromas generosos.