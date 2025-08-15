Este es el truco para regar tus plantas mientras estás de vacaciones: solo necesitarás una cuerda y una botella

Uno de los problemas más recurrentes cuando nos vamos de vacaciones es qué hacer con nuestras plantas. Hay plantas, como el bambú, los potos o el aloe vera que casi no requieren de cuidados. Sin embargo, hay otras que necesitan ser regadas, como mínimo, un par de veces a la semana.

Para mantenerlas vivas durante periodos fuera de casa, el truco más típico es recurrir a un vecino o familiar para que se encarguen de su cuidado. No obstante, cuando esto no es una opción, empiezan los quebraderos de cabeza. Por ello, existen muchas soluciones caseras que resuelven este problema. Hoy te traemos una muy eficaz.

Cómo regar las plantas en vacaciones

Para ello, solo necesitarás cuatro cosas: una botella, una tijera, una cuerda y un poco de habilidad, aunque no es muy necesaria. Gracias a este truco casero, tus plantas tendrán garantizada un suministro constante de agua el tiempo que duren tus vacaciones. Eso sí, hay que tener en cuenta que cada planta tiene diferentes necesidades, por lo que quizá no sirve para todos los tipos.

Lo primero que debes hacer es realizar unos agujeros en la parte de arriba de la botella con la tijera o con cualquier objeto similar. Posteriormente, introduces uno de los extremos de la cuerda por uno de los agujeros de la botella, haces un nudo y la extiendes y entierras levemente por todas aquellas plantas que quieres regar. Tienes que tener en cuenta que necesitarás un trozo de cuerda por cada vegetal.

Por último, rellena la botella de agua (a mayor capacidad, más tiempo funcionará este truco) e instantáneamente se iniciará este sistema de riego casero.

Otros métodos para regar las plantas en vacaciones

Pese a este truco, existen otros, más o menos efectivos, con los que también podrás regar tus plantas durante las vacaciones. Por ejemplo, uno de los más tradicionales consiste en colocar las macetas en una bandeja con agua. De este modo, las plantas absorberán el agua a través de los agujeros de drenaje en el fondo de las macetas. Sin embargo, hay que recordar que es recomendable usar piedras o gravilla para evitar que las macetas estén directamente en el agua, lo que puede provocar que se ahoguen.

Pero, si no quieres optar por ningún truco casero, existen tecnologías que automatizan el regado de las plantas. Por ejemplo, están las macetas autorregables, como las que vende Ikea, o también sistemas de riego automático que funcionan por WIFI.