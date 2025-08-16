Di adiós a pasar calor: con esta manta podrás dormir en verano
Este invento tiene como función principal regular la temperatura corporal
Las altas temperaturas en España son una constante en la época veraniega del año. Para combatir esta situación, se recurre a métodos tradicionales como aires acondicionados o ventiladores, cuya comprobada eficacia contrasta con factores como su alto contenido energético, además de que muchas personas no los toleran bien.
Por ello, en el mercado existen multitud de alternativas a estos aparatos, que sobre todo sirven para ayudar a dormir. Es en este punto cuando surgen ideas como la desarrollada por la empresa Hilu, que ha lanzado al mercado una manta que tiene como función principal regular la temperatura corporal. Dormir en verano tapado ya no es algo imposible.
Así es la manta inteligente de Hilu
Sin duda, la principal característica de Bluvet, el nombre que recibe esta manta de verano, es que previene la sudoración, ya que se encarga de regular la temperatura corporal del cuerpo por las noches.
Y lo hace a través de las fibras de gel con las que está confeccionada, que absorbe y disipa el calor del aire de alrededor, garantizando una sensación de frescura continúa. También consigue capturar la humedad del aire y expulsa el calor corporal hacia la superficie de la manta, donde gracias a sus materiales consigue que se enfríen las gotas de sudor.
Asimismo, la manta tiene compuestos antimicrobianos e hipoalergénicos, por lo que previene posibles irritaciones y elimina cualquier tipo de bacterias, ácaros o malos olores.
Cuánto cuesta y dónde comprarla
Actualmente, la manta Bluvet de la empresa Hilu Bluvet, Bluvet, se encuentra en búsqueda de financiación en la plataforma Kickstarter y tiene un precio de 159 dólares (aproximadamente 149 euros). Está diseñado con un tejido patentado por Hilu, llamado Adaptex CoolWeev, que mantiene el calor alejado del cuerpo. Para su lavado no se requiere de ninguna estrategia especial.
Bluvet es vendida en dos tamaños, llamados Queen y King, además en los colores azul, verde y crema. Además, Hilu vende fundas de almohada que también están hechas con el mismo material y tienen una función similar.
Cinco trucos para mantener tu casa fresca sin aire acondicionado
- Ventila la casa a primera hora y por la noche: con tan solo 15-20 minutos de ventilación diaria, podrás notar una diferencia significativa en la temperatura interior.
- Bajar las persianas: hacer esto durante las horas de mayor exposición es clave para mantener el hogar fresco.
- Invierte en plantas: estos seres vivos ayudan a refrescar la casa de manera natural.
- Evita encender las luces: aprovecha al máximo la luz natural y evita encender las luces artificiales, ya que estas generan calor adicional
- Compra buenas sábanas: opta por
mantas de algodón 100% o de lino, porque estos materiales son transpirables y ayudan a mantener una temperatura corporal fresca durante la noche, lo que favorece un sueño más profundo y reparador.
