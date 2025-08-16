Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 16 al 22 de agosto, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 9 al 15 de agosto de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Capricornio seguida de Libra, Piscis, Cáncer, Tauro, Virgo, Leo, Aries, Escorpio, Géminis, Acuario y cierra el círculo Sagitario. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento.

Estamos bajo el influjo del Cuarto Menguante en Tauro, y vamos camino de la Luna Nueva, que tendrá lugar el día 23 en Virgo, un momento fabuloso para comenzar algo nuevo con organización y prestando atención a los detalles. El día 22 el Sol ingresa en Virgo y comienza el periodo mágico para este signo.

La fabulosa energía astral que recibes contribuye a que la suerte sea tu compañera de viaje a lo largo de la semana y no habrá quien te haga sombra. Lo que te preocupa se irá solucionando, y lo que antes tenías en contra ahora se pondrá a tu favor. Tomarás la iniciativa en el amor, y eso te hará feliz. Sabes lo que quieres y es el momento de ir a por ello.

La energía del brioso planeta Marte en tu signo hace que estés muy activo y voluntarioso, y será difícil que se te escape lo que quieres. Juega bien tus cartas porque tienes el triunfo al alcance de la mano, y puedes consolidar algo que acabas de iniciar. Sabrás hacer que las personas que te rodean hagan lo que quieres, de la manera que prefieres y sin enfrentamientos.

Esta Luna Nueva enfrente de tu signo armoniza tu vida y te libera de todas esas situaciones que te frenan o te hacen sufrir. Aprovecha tu suerte y vive como deseas, sin dar explicaciones a nadie. Tu economía se reactiva y puede suceder algo inesperado que favorezca tus ingresos. Los detalles, las cosas sencillas de la vida y las relaciones cotidianas es lo que te hará feliz.

La Luna Nueva contribuye a que estés algo melancólico, pero tienes a los planetas Júpiter y Venus en tu signo, que te hacen muy afortunado y seductor. Aprovecha esta maravillosa energía astral que estás recibiendo para hacer realidad algún sueño. Tu rica vida interior y tu capacidad de darlo todo en lo emocional te harán vivir momentos de mucha plenitud. El 19 y 20 son tus días mágicos.

Con el Cuarto Menguante en tu signo y el cambio de Luna, que tiene lugar el día 23, se disipan situaciones dolorosas del pasado y vas a empezar a notar que la energía empieza a cambiar y que te sientes más seguro. Presta atención a las casualidades y recuerda que las buenas oportunidades hay que pillarlas al vuelo. Todo irá sobre ruedas si no te confías en exceso.

Muchas felicidades. El día 22 el Sol ingresa en tu signo y, protegido por su luminosa energía, lo que te parecía casi imposible puede dejar de serlo. La Luna Nueva, que tiene lugar en tu signo, también pondrá su granito de arena para que te sientas fortalecido y capaz de todo. Buen momento para replantarte tu vida amorosa y decir lo que llevas silenciando hace tiempo.

Tú nunca pasas desapercibido porque tienes un brillo especial, y ahora que el Sol transita por tu signo hasta el día 22 todavía más. Tendrás mucha seguridad y nada te detendrá si te propones algo. El 21 y 22 la Luna en tu signo te hace mágico y contribuirá a que las cosas se desarrollen con facilidad. Esta Luna Nueva favorece tu trabajo y dinero, y podrás dar grandes pasos en tus aspiraciones.

Te has enfrentado a situaciones complicadas y las has superado gracias a esa arrolladora personalidad que tienes. Ahora vienen nuevas oportunidades que te harán feliz. Esta Luna Nueva te revitaliza y contribuye a que tengas un estado de ánimo positivo. En el amor, te conviene mostrar tus emociones y decir lo que piensas para liberarte de presiones que te agobian.

Mantén a raya tus miedos y desconfianza porque te debilitan y te restan capacidad de acción. Necesitas pensar en ti y liberarte de todas esas exigencias que tú mismo te impones a veces. Los buenos aspectos de Júpiter y Venus te ayudan a encontrar la vía adecuada para ser feliz y alejarte de miedos. Tus amigos, muy favorecidos por la Luna Nueva, te quieren y te apoyarán en lo que hagas.

La energía astral te invita a alejarte de personas y situaciones que ya no te aportan nada positivo para abrirte sin miedo a los cambios que vienen a tu vida y poder avanzar. Te aguardan buenas oportunidades, pero es necesario que te ocupes con más atención de las cuestiones económicas. Las relaciones familiares mejorarán mucho gracias a la Luna Nueva.

Analizarás al milímetro cada detalle antes de llevar adelante cualquier plan, lo que puede restarte espontaneidad y hacerte ir más lento de lo que quisieras. Lo cierto es que es el momento de atreverte con todo porque la transformadora energía de la Luna Nueva te lanza a lo nuevo. Tu felicidad va a depender de tu propia actitud. No des cabida a pensamientos negativos.

Hay tensiones a tu alrededor y te va a costar mucho ser moderado, pero debes medir tus palabras y tener cuidado con lo que dices para no complicar las cosas. Esta Luna Nueva te transmite una energía muy exitosa y algo que te preocupa puede dar un giro inesperado y positivo. Mostrar tus sentimientos y compartir lo que sientes te ayudará a ser más feliz.