La amenaza invisible en los aeropuertos: así pueden robar datos de tu móvil mientras cargas la batería
Este método consiste en manipular un puerto USB público para que, mientras carga la batería, también acceda a la memoria del dispositivo
En medio del bullicio de un aeropuerto, encontrar un puerto USB libre para cargar el teléfono parece un pequeño milagro.
Entre vuelos, colas y maletas, esos puntos de energía se presentan como salvavidas para viajeros con la batería al límite. Pero lo que muchos no saben es que, junto a la electricidad, por ese mismo cable también pueden circular datos.
El riesgo tiene nombre: juice jacking. Este método consiste en manipular un puerto USB público para que, mientras carga la batería, también acceda a la memoria del dispositivo. A través de esa conexión, un atacante podría copiar información, instalar software malicioso o incluso abrir una puerta de acceso remoto.
No con enchufes de pared
El peligro está en el canal de datos que permite el conector USB, no en la corriente eléctrica en sí. Un enchufe tradicional de pared, usado con el cargador propio, solo transmite energía.
En cambio, un puerto USB puede transmitir tanto electricidad como datos, lo que lo convierte en un posible punto de entrada para ataques.
Protegerse no requiere conocimientos técnicos avanzados. Algunas recomendaciones efectivas son:
- Usar siempre el cargador y adaptador propios en un enchufe de pared.
- Llevar cables “solo carga” que bloqueen la transmisión de datos.
- Utilizar adaptadores llamados USB data blockers, que cortan físicamente las líneas de datos del cable.
- Activar la opción “solo cargar” en el teléfono, si está disponible, al conectarse a un USB público.
Más vale prevenir
No todos los puertos USB públicos están comprometidos, pero la dificultad para distinguir uno seguro de otro peligroso hace que la precaución sea la mejor estrategia.
En un entorno donde los teléfonos almacenan datos personales, contraseñas y acceso a cuentas bancarias, unos segundos para elegir cómo y dónde cargarlos pueden evitar problemas que se manifiesten mucho después del viaje.
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Así se vio la tormenta de calima y truenos en Canarias desde el espacio
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 16 al 22 de agosto, signo a signo
- Viaje a Canarias, una noche y un hijo tras una noche de fiesta: la historia de la turista que busca al padre que nunca volvió a ver
- El Euromillones toca en Canarias
- Noche accidentada en Las Palmas de Gran Canaria: dos delitos graves de seguridad vial
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Muere Atilio, el italiano que triunfó en El Roque de Moya