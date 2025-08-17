Has dormido mal toda la vida: debes hacerlo 'casi desnudo' a partir de ahora

Esta práctica te garantiza beneficios en tu día a día

Nuevo estudio: las cuatro formas de dormir y sus posibles consecuencias para la salud

Un buen descanso es fundamental para la salud y bienestar personal

Luis Miguel Mora

Meterse en la cama es uno de los momentos más esperados del día. Has acabado cansado del trabajo, has llegado a casa y aún tenías cosas que hacer. Tu mente necesita mantenerse relajada y evadirse de los problemas del día.

El pijama es el principal aliado cuando entramos en la cama, especialmente si es invierno porque nos ayuda a resguardarnos del frío. Aunque, ¿es mejor dormir con pijama o desnudo?

¿Desnudo o con pijama?

En primer lugar, lógicamente si duermes desnudo pasas menos calor porque te estás liberando de una capa de ropa que te produce calor y contribuye a empeorar el descanso.

En segundo lugar, descansar sin nada nos hace sentirnos en libertad por lo que nos aporta beneficios que ayudan a dormir más en profundidad.

En tercer lugar, es también evidente y es que sudamos menos por lo que el descanso es de más calidad. El dormir con pijama puede provocar una incorrecta circulación sanguínea.

Por último, puede ayudarte a perder peso porque dormir a una temperatura fresca para nuestro cuerpo, ya que activa la grasa y ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre.

Beneficios de dormir desnudo

  1. Activa el metabolismo. Dormir en un ambiente más frío ayuda al cuerpo a producir grasas saludables
  2. Menos estrés. Se reduce la producción de cortisol, por lo que al quitarte la ropa para meterte en la cama sentirás una sensación de alivio que calmara el estrés ocasionado durante el día.
  3. Relaciones sexuales de calidad. Dormir desnudo ayuda a mantener relaciones sexuales de mayor calidad, gracias al piel con piel que ayuda a aumentar la cantidad de oxitocina (la hormona del amor)

Recomendaciones

Lo más recomendable sería dormir tan solo con ropa interior para que las bacterias que se acumulan en nuestro cuerpo no traspasen al colchón.

Si dormimos sin pijama es recomendable cambiar las sábanas más a menudo para que el sudor en verano no se quede el mínimo tiempo posible en nuestro colchón.

