Los sobres de ketchup llevan un mensaje oculto: si no lo sabes no sabrá igual

Esta salsa es muy popular, especialmente en los establecimientos de comida rápida

Sacia tu apetito y reduce calorías: aprende el orden ideal para consumir tus alimentos

¿Para qué sirven los númeritos de los sobres de ketchup?

¿Para qué sirven los númeritos de los sobres de ketchup? / Shutterstock

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El ketchup ha demostrado ser un producto lleno de innovaciones, estas van desde la elaboración de un producto más saludable hasta envases más sostenibles. Este demandado producto ayuda a mejorar las experiencias gastronómicas.

Esta es la razón por la que los sobres de azúcar y kétchup estarán prohibidos a partir de 2030

Esta es la razón por la que los sobres de azúcar y kétchup estarán prohibidos a partir de 2030

El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva regulación que afectará a este producto y a sus similares. A partir de 2030 se dejarán de producir estas salsas en sobres, además de otros productos que utilicen un estilo parecido de packaging con el fin de reducir la cantidad de plásticos y envases que se utilizan a diario.

Una escasez de ketchup en EE.UU. obliga a Heinz a aumentar la producción un 25%

Los sobres de Ketchup desaparecerán por orden de la UE / ED

Esta nueva normativa obliga a los supermercados, hoteles y restaurantes a dejar de utilizar estos envases en sus establecimientos.

El secreto mejor guardado del ketchup

El ketchup en bolsas tiene en cada uno de sus paquetes un mensaje oculto que quizás no conocías, probablemente porque uno no se entretiene mirando los sobres de las salsas cuando las va a consumir.

Este producto es un alimento ácido, ya que contiene ácido málico y cítrico que pueden provocar acidez y pirosis. Por lo tanto, no es apto para personas con problemas estomacales.

La escasez de ketchup en EEUU fuerza a Heinz a subir su producción un 25%

La escasez de ketchup en EEUU fuerza a Heinz a subir su producción un 25%

El secreto del ketchup se oculta en el lugar donde indica su apertura (esquina derecha), que contiene un número que señala la cantidad de acidez del ketchup o el grado de picante.

Cuando abres el sobre de ketchup y lo aplicas se puede apreciar como el color varía y eso se debe al ácido que lleva el producto.

@adrianespiinosa_ Los sobres de Ketchup #ketchup #comida #food #adrianespiinosa_ ♬ sonido original - Adrián Espinosa

¿Cómo hacer ketchup casero?

 Es recomendable no consumir este tipo de productos, pero cuando estés en casa y te apetezca puedes optar por prepararlo y así asegurarte que los ingredientes que llevan son de calidad.

  • 1 kg de tomates maduros
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento verde
  • 1 diente de ajo
  • 50 GR de azúcar moreno
  • 70 ml de vinagre blanco
  • Una pizca de sal fina
  • Una pizca de pimentón dulce, mostaza en polvo y canela molida

Noticias relacionadas y más

Añades todos los ingredientes a una olla grande y lo cueces unos 40 minutos hasta que quede todo bien cocinado. Tras esto lo tritura y mientras le añades azúcar y el vinagre hasta que quede espeso. Por último, lo racionas y los dejas enfriar hasta que vayas a consumirlo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents