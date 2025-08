¿Por qué canarias es el último territorio de ultramar de España? Un profesor de historia aclara este debate histórico

Todos sabemos que Canarias es una de las 17 comunidades autónomas de España. Sin embargo, muchos desconocen que, hace siglos, se utilizaba otra palabra para referirse a los territorios que un país tenía más allá de sus fronteras terrestres. Esta palabra era "ultramar", un término que evocaba la idea de tierras lejanas, exóticas y, en muchos casos, desconocidas.

En el caso de Canarias, su posición estratégica en el Atlántico la convirtió en un punto clave para las rutas marítimas y comerciales, siendo considerada durante siglos como un enclave de ultramar de gran importancia para la Corona española. Tras la pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898, la historia cambió, y las diferentes leyes que se sucedieron durante el siglo XX cambiaron la denominación hasta acabar como una Comunidad Autónoma actual.

La afirmación de que Canarias es el último territorio de ultramar que conserva España puede parecer exagerada o incluso anacrónica. Sin embargo, el profesor de historia Jota ha abierto el debate en redes sociales con una interesante reflexión sobre la historia del término y cómo el archipiélago encaja en su definición más profunda.

¿Qué significa realmente "ultramar"?

El término 'ultramar' tiene su origen en la época romana, cuando el mundo conocido se limitaba al mar Mediterráneo. Los romanos, al llegar al estrecho de Gibraltar, lo consideraron como el final del mundo, por lo que dijeron: "non plus ultra" (no hay más allá). Esta era una advertencia grabada en las Columnas de Hércules, símbolo del límite occidental del mundo.

Todo cambió con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, quien descubrió que sí había más allá, por lo que el Imperio Español reformuló la frase a: "Plus Ultra" (sí hay más allá), convirtiendo el estrecho de Gibraltar en el umbral hacia nuevos territorios. Desde entonces, el concepto de "ultramar" se aplicó a todas las posesiones españolas situadas más allá de ese límite, especialmente en América.

De conquista a comunidad autónoma

Canarias fue conquistada por la Corona de Castilla entre los siglos XIV y XV, antes del descubrimiento de América. A pesar de su cercanía geográfica al continente africano, siempre ha formado parte del territorio español. Sin embargo, su ubicación 'más allá del estrecho' encaja, desde una perspectiva geográfica e histórica, en esa idea de ultramar.

Canarias es territorio de ultramar por estos motivos / Adobe Firefly

A diferencia de otros territorios coloniales que España perdió en el siglo XIX, como Cuba, Filipinas o Puerto Rico, Canarias permaneció bajo soberanía española y fue desarrollando un estatus jurídico propio, hasta convertirse en comunidad autónoma en 1982.

¿Un vestigio del imperio? La opinión del profesor Jota

El profesor Jota, que actualmente reside en las islas, plantea que no es tan descabellado considerar Canarias como el último territorio de ultramar: "A priori pensé que era una afirmación anacrónica, porque Canarias es una comunidad más. Pero cuando entiendes el origen romano del término y lo que significaba estar más allá del estrecho, cobra todo el sentido".

Por tanto, aunque hoy sea una región plenamente integrada en España, Canarias conserva ese carácter geográfico y simbólico que la convierte, al menos desde el punto de vista histórico, en la última joya de lo que fue un vasto imperio ultramarino.