¿Cada cuánto debemos cambiar las sábanas en verano?

El verano trae consigo días más largos, más luz y, por supuesto, más calor. Y aunque solemos asociar esta estación con vacaciones y descanso, también es el momento del año en el que la higiene de la cama se vuelve más importante.

La pregunta clave es: ¿cada cuánto debemos cambiar las sábanas durante los meses de calor?

El calor, aliado de los ácaros y bacterias

En verano sudamos más, incluso mientras dormimos. La humedad del sudor, combinada con el calor ambiental, crea el escenario perfecto para que ácaros, bacterias y hongos se multipliquen.

Dormir en sábanas que acumulan estos elementos no solo resulta incómodo, sino que también puede provocar irritaciones en la piel, alergias o problemas respiratorios.

La recomendación ideal

Los expertos en higiene coinciden:

Si la persona apenas suda o utiliza aire acondicionado, podría alargarse hasta una vez por semana, pero no más.

Tras pasar por un resfriado veraniego o una ola de calor especialmente intensa, lo recomendable es cambiar la ropa de cama de inmediato.

Factores que intensifican la necesidad

Dormir con ventiladores o aire acondicionado: aunque refrescan, resecan la piel y favorecen la acumulación de polvo.

Alergias estacionales: el polen que entra por las ventanas puede quedarse en las fibras de la ropa de cama.

: el polen que entra por las ventanas puede quedarse en las fibras de la ropa de cama. Mascotas en la cama: en verano sueltan más pelo, por lo que conviene redoblar los cuidados.

Más que las sábanas

Las fundas de almohada merecen una atención especial, ya que el sudor y restos de crema solar o aftersun se acumulan en ellas. Lo ideal es lavarlas tan a menudo como las sábanas. Los edredones y colchas, aunque se usen menos en verano, también deberían lavarse al menos una vez en la temporada para evitar polvo y olores.

Así que recuerda: para garantizar un descanso reparador en los meses más calurosos, la clave está en cambiar las sábanas dos veces por semana, o más si las noches se vuelven especialmente sofocantes.