¿Cada cuánto debemos cambiar las sábanas en verano?
El calor, el sudor y las noches tropicales obligan a extremar la higiene en la ropa de cama
El verano trae consigo días más largos, más luz y, por supuesto, más calor. Y aunque solemos asociar esta estación con vacaciones y descanso, también es el momento del año en el que la higiene de la cama se vuelve más importante.
La pregunta clave es: ¿cada cuánto debemos cambiar las sábanas durante los meses de calor?
El calor, aliado de los ácaros y bacterias
En verano sudamos más, incluso mientras dormimos. La humedad del sudor, combinada con el calor ambiental, crea el escenario perfecto para que ácaros, bacterias y hongos se multipliquen.
Dormir en sábanas que acumulan estos elementos no solo resulta incómodo, sino que también puede provocar irritaciones en la piel, alergias o problemas respiratorios.
La recomendación ideal
Los expertos en higiene coinciden:
- Cada tres o cuatro días es lo más aconsejable en verano para mantener la cama fresca y libre de microorganismos.
- Si la persona apenas suda o utiliza aire acondicionado, podría alargarse hasta una vez por semana, pero no más.
- Tras pasar por un resfriado veraniego o una ola de calor especialmente intensa, lo recomendable es cambiar la ropa de cama de inmediato.
Factores que intensifican la necesidad
- Dormir con ventiladores o aire acondicionado: aunque refrescan, resecan la piel y favorecen la acumulación de polvo.
- Alergias estacionales: el polen que entra por las ventanas puede quedarse en las fibras de la ropa de cama.
- Mascotas en la cama: en verano sueltan más pelo, por lo que conviene redoblar los cuidados.
Más que las sábanas
Las fundas de almohada merecen una atención especial, ya que el sudor y restos de crema solar o aftersun se acumulan en ellas. Lo ideal es lavarlas tan a menudo como las sábanas. Los edredones y colchas, aunque se usen menos en verano, también deberían lavarse al menos una vez en la temporada para evitar polvo y olores.
Así que recuerda: para garantizar un descanso reparador en los meses más calurosos, la clave está en cambiar las sábanas dos veces por semana, o más si las noches se vuelven especialmente sofocantes.
