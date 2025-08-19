Adiós a la sombrilla: el nuevo invento que da sombra a cuatro personas llega a las playas españolas

El verano es una realidad. Los colegios están a punto de terminar y los trabajadores ya van gastando sus vacaciones. Las playas españolas siguen siendo uno de los destinos predilectos de los turistas que buscan refugiarse de las altas temperaturas dentro del mar. El sol es uno de los quebraderos de cabeza de todo el mundo cuando va a la playa.

Hay personas que consiguen aguantar que les dé constantemente y adoran broncear su cuerpo. Otros esquivan los rayos como pueden bajo las sombrillas o se ponen, gorras, sombreros o incluso la toalla por encima de la cabeza para evitar un contacto directo.

Modernizarse

Sin embargo, colocar la sombrilla se puede convertir en una auténtica pesadilla. El viento, el palo que no se clava bien, la poca sombra que da dependiendo del tamaño. Sabedor de que el mundo está modernizándose, pero los objetos de la playa siguen anclados en el pasado, han creado un nuevo dispositivo que te permite tener mucha más sombra en la playa sin la necesidad de colocar una sombrilla.

La empresa Jobean creó ShadeSock, la primera sombra de playa inflable por el viento del mundo. Se trata de un tipo de toldo que se hincha, muy ligero, que no tiene aletas, que es silencioso y capaz de aguantar rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora.

Su instalación es muy sencilla y solamente necesitarás dos minutos para tener en la playa una sombra que merezca la pena. Los especialistas afirman que con ShadeSock se puede decir adiós definitivo a las sombrillas.

Tal ha sido el éxito de este nuevo invento que actualmente se encuentra agotado en todas las plataformas, incluida Amazon. Su precio es de 180 euros y se ha vuelto viral gracias a un vídeo publicado en TikTok.

El toldo de 8 por 10 pies del ShadeSock da sombra cómodamente hasta 4 personas. Su diseño único obliga a los rayos del sol a pasar a través de dos capas de material UPF 50+, asegurando una protección solar superior a la habitual.

Además, la bolsa de transporte de ShadeSock tiene un tamaño considerable para que puedas meter ahí también el resto de artículos que sueles llevar a la playa: toallas, raquetas, gafas de sol, libro, pelota. Esta bolsa de transporte tiene dos compartimentos para separar las partes del toldo y el marco.