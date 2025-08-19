El anuncio de los años 90 que hoy sería impensable: “Para chulo, chulo..."

En la década de los noventa, la publicidad de helados se convirtió en un auténtico festival de colores, jingles pegadizos y mensajes que buscaban atrapar a un público joven y despreocupado.

Entre todos ellos, hubo un spot que marcó a una generación: el del Pirulo de Miko (1996), con su inolvidable lema: “Para chulo, chulo, mi Pirulo”.

El anuncio

Lo que en su momento se percibió como simpático y divertido, hoy se observa con otros ojos.

El anuncio mostraba a un niño en la playa disfrutando de su helado cuando se le acercaba una niña con gesto curioso. La respuesta del protagonista no era compartir, sino besarla directamente en los labios.

Ella reaccionaba con una expresión exagerada: sus trenzas daban vueltas como un ventilador, insinuando un “placer” casi caricaturesco.

Publicidad de otra época

En pleno 1996, la escena pasó sin demasiada polémica. Pero vista desde la actualidad, resulta evidente por qué ese anuncio sería rechazado:

Sexualización infantil : utilizar a dos niños en una situación de beso con connotaciones sensoriales es algo que hoy levantaría alarmas en cualquier departamento de control publicitario.

: utilizar a dos niños en una situación de beso con connotaciones sensoriales es algo que hoy levantaría alarmas en cualquier departamento de control publicitario. Machismo implícito : la idea de que el niño, “chulo”, se impone y toma la iniciativa, mientras la niña queda reducida a reaccionar con asombro, refuerza estereotipos de género que hoy se consideran inaceptables.

: la idea de que el niño, “chulo”, se impone y toma la iniciativa, mientras la niña queda reducida a reaccionar con asombro, refuerza estereotipos de género que hoy se consideran inaceptables. Ambigüedad entre helado y deseo: la exageración de las trenzas girando buscaba reforzar el “placer” de comer un Pirulo, pero la metáfora se entremezclaba con la acción del beso, generando una lectura incómoda desde la óptica actual.

La nostalgia frente al revisionismo

Pese a todo, el anuncio ocupa un lugar en la memoria colectiva. Quienes eran niños en los 90 recuerdan el Pirulo como un símbolo del verano, de tardes en la playa o en la piscina, y del universo colorido de Miko. La frase “para chulo, chulo, mi Pirulo” se convirtió en muletilla popular, repetida incluso fuera del contexto del helado.

La revisión crítica, sin embargo, nos muestra cómo la publicidad refleja las sensibilidades de cada época. Lo que ayer se veía como “gracioso”, hoy se percibe como problemático, un ejemplo de cómo han cambiado los estándares sociales en materia de género, infancia y comunicación.

Cultura pop

Actualmente, el anuncio circula en redes sociales como TikTok o YouTube, donde provoca tanto risas nostálgicas como comentarios indignados. Es uno de esos casos donde la cultura pop noventera se convierte en material de debate: ¿debemos recordarlo con ternura, o criticarlo con dureza?

Quizás la respuesta está en un punto intermedio: el Pirulo nos habla tanto de la ingenuidad de una época como de sus puntos ciegos. Y ahí radica su valor, más allá de un helado: en recordarnos que la publicidad no solo vende productos, también transmite valores… y que esos valores cambian con el tiempo.