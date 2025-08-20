¿Te pueden despedir por oler mal en el trabajo? Esto dice la ley

La pregunta parece un chiste, pero no lo es. En el ámbito laboral español se han dado casos en los que una empresa ha justificado sanciones e incluso despidos alegando malos olores persistentes de un trabajador.

El argumento suele basarse en la higiene personal y la convivencia en el entorno laboral, dos aspectos que, en determinados sectores, pueden considerarse parte de las obligaciones del empleado.

Lo que dice la ley

El Estatuto de los Trabajadores establece que las faltas disciplinarias graves o muy graves pueden dar lugar al despido, siempre que se demuestre que la conducta del empleado afecta al funcionamiento normal de la empresa.

No obstante, un simple episodio aislado de falta de higiene no basta: la empresa debe acreditar que el problema es continuado, reiterado y genera perjuicios objetivos.

La higiene personal entra en la esfera privada del trabajador. La empresa no puede imponer criterios subjetivos ni invadir esa intimidad sin una causa probada.

Si la falta de higiene afecta al clima laboral, provoca quejas recurrentes o dificulta el desarrollo de tareas (por ejemplo, en atención al público), la empresa puede iniciar un procedimiento sancionador.

Casos reales y jurisprudencia

Los tribunales han estudiado situaciones de este tipo y, en ocasiones, han avalado sanciones cuando el mal olor era reiterado, estaba documentado mediante informes o quejas y repercutía directamente en la actividad.

Sin embargo, también han anulado despidos cuando no existían pruebas suficientes o la empresa no acreditó que el problema tuviera impacto real.

Una sentencia del TSJM de marzo de 2007 señaló que un trabajador cuya falta de higiene generaba un “grave malestar” y perjudicaba la convivencia o la moral, podía ser despedido sin necesidad de precisar fechas específicas, al tratarse de una falta continuada.

En otro caso en Andalucía (STSJ Sevilla, 22/11/2017), se consideró procedente un despido por faltas graves de higiene personal cuando estaban tipificadas en el convenio colectivo aplicable y afectaban a la imagen de la empresa.

¿Cómo protegerte si te ocurre?

Exige pruebas: la empresa debe documentar la situación, no puede basarse solo en percepciones subjetivas. Solicita mediación: si hay quejas, pedir una reunión con RRHH o el comité de empresa puede evitar que escale a sanción. Acude a un abogado laboralista: ante un despido de este tipo, lo habitual es que se declare improcedente si la empresa no ha demostrado la causa de forma clara.

La empresa tiene la carga de la prueba y el trabajador conserva el derecho a defender su intimidad y dignidad. Ante cualquier medida disciplinaria por este motivo, el asesoramiento legal es clave.