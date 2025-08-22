Adiós a las llamadas spam: este es el nuevo prefijo con el que se identificarán todas las llamadas comerciales en España

Se acabó que llamadas indeseadas te despierten en la hora de la siesta, que ciberestafadores intenten robarte tu dinero y que operadores teléfónicos te cuelen una oferta en el momento menos oportuno. Desde este junio, ha entrado en vigor una nueva normativa que regula este tipo de comunicación que a nadie le gusta. Las compañías que hacen esta práctica tendrán que utilizar este prefijo para poder indentificarlas y bloquearlas más fácilmente.

Las llamadas comerciales no deseadas tienen desde este mes un nuevo código de identificación en España. El periodista, José Ángel Cuadrado, ha ayudado a todas esas personas que desconocen la nueva normativa a entenderla.

El nuevo prefijo será el 068

Desde este junio de 2025, todas las empresas deberán utilizar el prefijo 068 para realizar llamadas con fines publicitarios. Esta medida, aprobada por el Gobierno y regulada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, quiere aumentar la transparencia y la protección de los consumidores, quienes sufrían a diario llamadas con prefijos móviles falsos, dificultando su identificación y su bloqueo.

Hasta ahora, muchas empresas utilizaban números similares a los personales, lo que confundía a los usuarios y les llevaba a responder. Pero con esta nueva norma, todas las llamadas comerciales deberán identificarse claramente con el prefijo 068, facilitando al usuario su rechazo o bloqueo inmediato.

Más facilidades para el usuario

Gracias a esta normativa, los usuarios podrán configurar sus dispositivos móviles o usar aplicaciones específicas para bloquear automáticamente cualquier número que comience por 068, sin temor a perder llamadas importantes.

Cuadrado destaca que "la medida no va a acabar por completo con el spam telefónico, pero al menos le pone una etiqueta clara y visible".

El Gobierno persigue las llamadas spam

La nueva ley no solo impide que las empresas usen números móviles camuflados, sino que pretende restaurar la confianza en las comunicaciones telefónicas, evitando el uso fraudulento de números y garantizando que los usuarios puedan tomar decisiones informadas sobre a qué llamadas contestar.

Además, se espera que esta obligación incentive a las empresas a mejorar sus prácticas de captación de clientes y a respetar más estrictamente la normativa sobre protección de datos personales y consentimiento previo.

Gracias a implementación del prefijo 068, se marcará un antes y un después en la luchas contra las llamadas comerciales intrusivas en España.