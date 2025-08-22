Atención: la Guardia Civil te puede multar si llevas estas gafas de sol al conducir

Ponerse las gafas de sol al volante parece un gesto rutinario para protegerse del sol, pero lo que muchos conductores desconocen es que no todas las gafas son aptas para conducir.

De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que llevar ciertos modelos puede suponer una multa de hasta 200 euros, aunque no conlleva retirada de puntos.

Las grandes prohibidas

Las gafas de sol de categoría 4 son las más oscuras del mercado. Filtran hasta un 97–98 % de la luz, diseñadas para actividades de alta exposición como esquí o alpinismo.

Su uso en carretera está prohibido, ya que reducen drásticamente la visibilidad en túneles, días nublados o al atardecer. Conducir con ellas puede ser considerado conducción negligente y acarrear sanción.

Las fotocromáticas

Otro modelo bajo lupa son las fotocromáticas, que cambian de tono en función de la luz.

El problema es que la adaptación no es instantánea: al entrar en un túnel o pasar de pleno sol a sombra, el cristal tarda en aclararse, lo que puede generar segundos de visión deficiente, críticos en carretera.

La DGT no las recomienda y, si se demuestra que dificultan la conducción, también pueden acarrear sanción.

Un riesgo invisible

Las gafas sin marcado CE o compradas en mercadillos y bazares tampoco garantizan un filtrado correcto de la radiación ultravioleta ni la nitidez del color.

Este tipo de lentes puede alterar la percepción del entorno y comprometer la seguridad, por lo que su uso al volante también es sancionable.

De noche, nunca

Un error habitual es no quitárselas de noche o en condiciones de baja visibilidad. Incluso gafas de categorías más bajas reducen todavía más la entrada de luz y dificultan la visión.

En este caso, el uso de gafas de sol por la noche se considera directamente peligroso y puede ser motivo de multa.

Las adecuadas

La mayoría de conductores puede estar tranquila: las gafas de categoría 2 y 3 (filtrado medio a alto, entre un 57–92 % de luz) están permitidas siempre que sean homologadas.

Son las más adecuadas para la conducción diurna en España, donde la luz solar suele ser intensa. Si son además polarizadas, mejoran la visibilidad reduciendo reflejos en el asfalto o el agua.

Por todo ello, no es cuestión de prohibir las gafas de sol, sino de elegir las adecuadas. Por seguridad y bolsillo, conviene revisar qué tipo de gafas llevamos en la guantera antes de ponernos en marcha.