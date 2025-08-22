¿Te pasaste de sal? El truco definitivo para arreglar tus caldos

Antes de dar el plato por perdido, conviene saber que la cocina tradicional guarda algunos trucos para rebajar el exceso de sal

A cualquiera le puede pasar: estás preparando un guiso, pruebas el caldo y… ¡demasiada sal!

Antes de dar el plato por perdido, conviene saber que la cocina tradicional guarda algunos trucos para rebajar el exceso de sal sin arruinar la receta. Uno de los más populares en Canarias y en muchos otros lugares es tan sencillo como añadir una papa cruda.

Cómo funciona

La papa, al cocerse en el guiso, absorbe parte del caldo salado. No es que “chupe” toda la sal, pero sí retira una fracción del líquido, rebajando ligeramente la intensidad del sabor.

Al terminar la cocción puedes retirarla o dejarla, según prefieras. El truco es más efectivo en guisos caldosos que en sofritos o salsas muy densas, donde la papa no tiene tanto margen de absorción.

Además de la papa, existen variantes como añadir garbanzos u otras legumbres, que durante la cocción también integran parte del caldo salado en su interior. Es un recurso que aparece en recetarios tradicionales, sobre todo en potajes.

Alternativas más efectivas

Aunque la papa es un aliado clásico, hay métodos más eficaces si el exceso de sal es considerable:

  • Diluir el guiso con agua, caldo bajo en sal o un poco de tomate natural.
  • Añadir más ingredientes (verduras, arroz o pasta) que absorban líquido y equilibren la concentración de sal.
  • Corregir el sabor con un toque ácido (unas gotas de limón o vinagre) o dulce (zanahoria, calabaza, una pizca de azúcar), según el tipo de guiso.

El mejor consejo sigue siendo probar varias veces durante la cocción para evitar sorpresas. Pero si ya es tarde y el guiso está salado, la papa sigue siendo el recurso más sencillo, casero y socorrido para mejorar el resultado.

