El truco viral de una murciana para tener aire acondicionado gratis todo el verano: "Quien pasa calor es porque quiere"

El aire acondicionado sigue siendo un privilegio del que muchas viviendas aún no tienen. Este dispositivo se ha convertido en el más codiciado del verano, ya que con solo un clic puedes pasar de sentirte como si estuvieras pasando calor en el Sahara al frío de Siberia. Los hogares más modernos ya cuentan con sistemas de climatización centralizados que optimizan aún más la frescura en tu casa. Pero si no tienes aire acondicionado, no te preocupes, ¡este verano han descubierto el truco más sencillo para mantenerte fresco!

Existen varias alternativas al aire acondicionado que permiten refrescar el ambiente de forma más sostenible y económica. Entre ellas destacan el uso de ventiladores de techo o de torre, que consumen menos energía, y los enfriadores evaporativos, ideales en climas secos. También es útil mejorar el aislamiento del hogar, usar cortinas térmicas, ventilar en las horas más frescas del día y apostar por plantas de interior que ayudan a regular la temperatura. Además, pintar los techos de blanco o instalar toldos y persianas exteriores puede reducir significativamente el calor en el interior. A pesar de todo esto, existe una alternativa que supera a todas.

El truco más fácil: Ve al centro comercial

Si no quieres gastarte ni un euro en aire acondicionado, lo más fácil es ir a un centro comercial. Esto es lo que ha compartido una murciana en sus redes sociales, que ha escapado del calor refugiándose en uno de estos establecimientos. Con mucho humor escribía la cuenta @murcia.notificaciones: "Quien pasa calor es porque quiere, llevo una hora en la Nueva Condomina y no llevo ni cartera".

Más allá de las bromas y las risas esto es muy importante. Los expertos recomiendan refugiarse en centros comerciales, museos u otros espacios públicos climatizados durante las horas centrales del día porque estos lugares suelen mantener una temperatura fresca y estable gracias al aire acondicionado. Esta práctica es especialmente útil durante olas de calor, cuando la exposición prolongada al sol y las altas temperaturas puede provocar golpes de calor, deshidratación o agravamiento de enfermedades crónicas.

Permanecer en espacios cerrados y climatizados entre las 12:00 y las 17:00 horas permite evitar los momentos de mayor radiación solar y riesgo térmico, especialmente en personas mayores, niños y personas con problemas de salud. Además, estos espacios ofrecen comodidad, acceso a agua y actividades recreativas o culturales que hacen más llevadera la espera hasta que baje la temperatura exterior.

Este sencillo truco es muy útil para las personas que pasan muchas horas al sol, ya que pueden buscar uno de estos lugares para refugiarse unos minutos y coger algo de fresco. También se aconseja a quienes viven en viviendas sin aire acondicionado o con mala ventilación, y a personas sin hogar, para quienes las autoridades suelen habilitar refugios temporales. Aprovechar estos espacios públicos no solo protege la salud, sino que también alivia la carga térmica en el hogar y reduce el consumo energético individual.